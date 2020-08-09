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Sonntag, 09.08.2020 - 11:30
3 min

Barrierefreier Umbau des Marburger Südbahnhofs ab 2024

Die barrierefreie Erschließung des Marburger Südbahnhofs ist seit Jahren ein Dauerbrennerthema. Doch nun gibt es einen Zeitplan.

Von Manfred Hitzeroth
Der Südbahnhof in Marburg steht vor dem barrierefreien Umbau. Foto: Tobias Hirsch

Der Südbahnhof in Marburg steht vor dem barrierefreien Umbau. Foto: Tobias Hirsch

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