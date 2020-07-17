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Freitag, 17.07.2020 - 13:30
3 min

Bauern in Marburg-Biedenkopf bitten um Rücksichtnahme

Überall in Marburg-Biedenkopf fahren die Landwirte ihre Ernte ein. Der Kreisbauernverband bittet um Verständnis von Anwohnern und mahnt gegenseitige Rücksichtnahme an

Von Heiko Krause
Günter Kraft (von links), Niklas Schäfer, Karin Lölkes, Frank Staubitz undErwin Boland werben zu gegenseitiger Rücksichtnahme während der Erntezeit. Foto: Heiko Krause

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf
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