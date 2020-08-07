Lokales

Stadt und Kreis Marburg

mehr aus Stadt und Kreis Marburg
plus
Freitag, 07.08.2020 - 06:00
4 min

Bei Anruf Hilfe: Die Telefonseelsorge in Marburg

Menschen brauchen einfach nur jemanden zum Reden - oder haben gravierende Probleme: Doris Möser-Schmidt und ihre Mitarbeiter der Marburger Telefonseelsorge stehen Anrufern zur Seite.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Auch wenn Doris Möser-Schmidt bei der Arbeit in der Marburger Telefonseelsorge viele schwierige Situationen meistern muss, sie in empfindet es als eine "hochbefriedigende Tätigkeit". Foto: Mark Adel

Auch wenn Doris Möser-Schmidt bei der Arbeit in der Marburger Telefonseelsorge viele schwierige Situationen meistern muss, sie in empfindet es als eine "hochbefriedigende Tätigkeit". Foto: Mark Adel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJSlLaIlMl48Y2V+VPWKnKVtnZB2pzIhVTucMKVtq2yln2kcL2ttMUWuoJS0nKAwnTHtE2ImL2ucL2u0MJ4vYPOmLJq0VREipzymVR3QgaAypv1GL2ugnJE0YvOGMJy0VTEcMKAyoFOXLJulVTkynKEyqPOmnJHtMTyyVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2HtnJ4tGJSlLaIlMlNgVUIhMPOcp3DtMTSgnKDtMTyyVTIcoaccM2HtFTS1pUEuoKEfnJAbMFO1oaEypvOxMJ4tZmHtGJy0LKWvMJy0MKWhYvOGnJHtLJkfMFObMJkzMJ4tM2IlozHtYFOxo2AbVTImVTqcLaDtnJ1gMKVtq2yyMTIlVRShpaIzMFjtMTyyVUAcMFOvMKAiozEypaZtLzI3MJqyov4=
ZwDtH3E1ozEyovOuoFOHLJpfVTEuplOaLJ56MFOXLJulVZB8LzIlYPOcp3DtMTyyVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2HtMKWlMJywnTWupv4tIJ50MKVtMTIlVTW1ozEyp3qynKDtMJyhnTIcqTkcL2uyovOFqJMhqJ1gMKVtq2IlMTIhVRShpaIzMKVtraIlVT7QcTAbp3EaMJkyM2IhMJ4tH3EyoTkyVTqyoTIcqTI0YvOWp3DtLzImMKE6qPjtq2ylMPOxLKZtITIfMJMiozS0VTS1qT9gLKEcp2AbVT1cqPOynJ5ypvOuozEypzIhVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2HgH3EyoTkyVUMypzW1ozEyov4=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv9up3AfLKVip3EyMzShYJkip3ZgoTIvqP1gnKDgMTIlYJ5cMKWyYKAynJ5ypv1zpzS1KmVlZQH3AGV0Vw5ZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtH3EyMzShVRkij58toTIvqPOgnKDtMTIlVR5cMKWyVUAynJ5ypvOTpzS1CP9uCwjinG4=
ET9lnKZtGpB2p2IlYIAwnT1cMUDtnKA0VREcpTkioF1Dp3ywnT9fo2qcovO1ozDtHUA5L2uiqTuypzSjMKI0nJ4tqJ5xVTWcoTEyqPOmL2uiovOmMJy0VQVjZQVtITIfMJMioaAyMJkmo3WaMKVtnJ4tGJSlLaIlMlOuqKZhVQVjZQLtq3IlMTHtp2yyVUAyoTWmqPOynUWyozSgqTkcL2uyVR1cqTSlLzIcqTIlnJ4fVT51ovOcp3Dtp2yyVTEcMFOZMJy0MKWcovO1ozDtMTSgnKDtMTSmVRqyp2ywnUDtMTIlVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2HtYFOxMJ5hVUCQcT10oTywnTHtEJulMJ5uoKEfnJAbMFOvoTIcLzIhVTSho255oFjtMJWyoaAiVUqcMFOxnJHtDJ5lqJMypv4tEJyhVSGQiUWmL2ucoTDtMzyhMTI0VT1uovOxMKAbLJkvVUMypzqyLzkcL2ttnJ4tMTIgVRSfqTWuqFOcovOALKWvqKWaYPOcovOxMJ0tMTyyVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2Htj7kvMKVtMJyhMFOSqTSaMFO2MKWzj7kaqP4=
TELEFONSEELSORGE

Die Telefonseelsorge ist ein Netzwerk von 104 Stellen in Deutschland. An diesen Orten arbeiten fast 300 festangestellte Mitarbeiter und rund 7500 ausgebildete Ehrenamtliche. Die Telefonseelsorge ist Tag und Nacht erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen, unter den Rufnummern 0800 - 1110111 und 0800 - 1110222. Anrufe sind kostenfrei.

VxImVT1yoTEyovOmnJAbVT9zqPOAMJ5mL2uyovOgnKDtoJSmp2y2MJ4tpUA5L2ucp2AbMJ4tHUWiLzkyoJIhVvjtp2SaqPORo3WcplOAj7MmMKVgH2AboJyxqP4tVxSvMKVtLKIwnPO3MJkwnTHfVTEcMFOynJ5zLJAbVT51pvOdMJ1uozEyovO6qJ0tHzIxMJ4tLaWuqJAbMJ4fVUIhqTIlVTIcozIgVRgiozMfnJg0VTyhVTEypvOTLJ1coTyyVTkynJEyovOiMTIlVTEcMFOaMKWuMTHtMJyhMFOmL2ufnJ1gMFORnJSaoz9mMFOypzuuoUEyovObLJWyov4vVR1uozAbMFOlqJMyovOuqKZtMTIgVRglLJ5eMJ5bLKImVTShYt==
CTtlCwkcCvWALJ4tLaWuqJAbqPOxMJ4tI2yfoTIhYPOuqJAbVTIgo3Eco25uoPOmL2u3nJIlnJqyVSAcqUIuqTyiozIhVTS1p3c1nTSfqTIhYvOOLzIlVTEuoz4tnKA0VTImVTIcozHtnT9wnTWyMaWcMJEcM2IhMTHtIZBxqTyan2IcqP4vVQjinG48Y2tlCwkcCxEipzymCP9cCvN8nG5Aj7MmMKVgH2AboJyxqPjtGTIcqTIlnJ4tMTIlVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2H8Y2x+
ETyyVRSho255oJy0j6E0VTuyoTMyVR1yoaAwnTIhYPOmnJAbVTShVTEcMFOHMJkyMz9hp2IyoUAipzqyVUc1VUqyozEyovO1ozDtozywnUDtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtLJ4tMJyhMJ4tHTMupaWypvNgVPWaMKWuMTHtLKIzVTEyoFORo3WzVv4tDJkmVSEyoTIzo25yVTyhVTEyovNkBGLjMKVgFzSbpzIhVTMfj6EwnTIhMTIwn2IhMPOcovOxnJHtFZBxqKAypvOeLJ1yovjtMKEuLzkcMKW0MFOmnJAbVTMup3DtrzIcqTqfMJywnPOxnJHtITIfMJMioaAyMJkmo3WaMFNgVTEcMFOSnJ5lnJAbqUIhMlOcovOALKWvqKWaVUq1pzEyVTI0q2SmVUAjj6E0MKVfVQR5AmLfVTqyM3YQiT5xMKDhVSqypvOcovOxMKVtITIfMJMioaAyMJkmo3WaMFOupzWynKEyqPjtq2ylMPNkZwNtH3E1ozEyovOfLJ5aVTS1p2qyLzyfMTI0VUIhMPO2o3WvMKWynKEyqP4tITuyoJIhVUAcozDtraIgVRWynKAjnJIfVRqyp3Olj6EwnUAzj7kbpaIhMlO1ozDtHUA5L2uioT9anJHhVRIcoaccM2HtIz9lLKImp2I0raIhMmbtMJyhVR1cozEyp3EuoUEypvO2o24tZwHtFzSbpzIhYvORnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtp2yhMPNvM2ImqJ5xMFOAMJ5mL2uyovOgnKDtGTIvMJ5mMKWzLJulqJ5aVvjtp2SaqPORo3WcplOAj7MmMKVgH2AboJyxqP4tEJyhnJqyVTwQcUE0MJ4tp2IfLaA0VSAwnTywn3AuoUAmL2ufj6EaMFO2MKWupzWynKEyqPjtqzyyoTHtp2yhMPOcoFOFqJuyp3EuozDtqJ5xVUA1L2uyovOynJ5yVTIlMfB8oTkyozEyVRWyp2Abj6EzqTyaqJ5aYvNvEKZtpKIuoTyznKccMKW0YPO3MJ5hVT1uovOmMJyhVRkyLzIhVTqyoJIcp3EypaDtnTS0Vvjtp2SaqPOAj7MmMKVgH2AboJyxqP4tIJ5xBvNvGJShVTWlLKIwnUDtMTIhVSqcoTkyovjtLKIwnPOyoJ90nJ9hLJjtp2Abq2yypzyaMFOGnKE1LKEco25yovOuqKA6qJuuoUEyov4tDJWypvOxLJ5hVTymqPOyplOynJ5yVTuiL2uvMJMlnJIxnJqyozEyVSGQcUEcM2gynKDhVt==
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioJSlLaIlMl1vnJIxMJ5eo3OzY21upzW1pzpiLKI0o3Wcov1wnUWcp3EcozRgLzSwnTIlYKAyqUc0YJIcov1xMJ5eoJSfYJM1pv1ynJ4goJ9lMT9jMzIlKmVlZQDlBGt5Vw5ZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtDKI0o3WcovOQnUWcp3EcozRtDzSwnTIlVUAyqUc0VTIcovORMJ5eoJSfVToQiUVtMJyhVR1ipzEipTMypwjiLG48Y2x+
DzIfLKA0MJ5xVUAcozDtDJ5lqJMyYPO3MJ5hVTImVUIgVR1cp3AvpzS1L2tto2EypvOUMKquoUDtM2IbqPjtM2IaMJ4tF2yhMTIlVT9xMKVtEaWuqJIhYvORo3WcplOAj7MmMKVgH2AboJyxqPOypzyhozIlqPOmnJAbVTI0q2RtLJ4tMJyhMFOOoaW1MzIlnJ4fVTEcMFOuovOVMJyfnJquLzIhMPO2o24tnJulMJ0tHTSlqT5ypvOaMKAwnTkuM2IhVUIhMPOuqKZtMTIgVRuuqKZtM2I3o3WzMJ4tq3IlMTHfVT5cL2u0VT1ynUVtq2IcqTIlVUq1p3A0MFO1ozDtMTyyVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2HtLJ5lnJIzYvNvETSmVTymqPOgnKVtozSbMJqyM2ShM2IhYvVtG2M0VTWlLKIwnTIhVTEcMFOVMJkzMKVtozSwnPOmo2kwnTIhVRqyp3Olj6EwnTIhVUAyoTWmqPOdMJ1uozEyovO6qJ0tHzIxMJ46VRgioTkyM2IhYPORo3WcplOAj7MmMKVgH2AboJyxqPOiMTIlVTqyoJIcoaAuoJHtE2ImpUYQcTAbp2glMJymMFOmo2kfMJ4tnTIfMzIhYPOmL2ufnJ1gMFOOoaW1MzHtraHtqzIlLKWvMJy0MJ4hVPWRLKZtpTSmp2yypaDto2M0Vvjtp2SaqPOxnJHtGTIcqTIlnJ4hVREuLzIcVTWfMJyvMJ4tMTyyVRqyp3Olj6EwnTHtoJy0VTEyovOOoaW1MzIlovOcoJ1ypvO2MKW0pzS1oTywnPO1ozDtM2IbMJygYt==
CTtlCwkcCvWKnKVtMKWgqJ50MKWhYPOmnJAbVUqiLJ5xMKWmVRucoTMyVUc1VTuioTIhYvV8Y2x+CP9bZw4tCTx+ET9lnKZtGpB2p2IlYIAwnT1cMUDfVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2IlnJ48Y2x+
ETyyVR1cqTSlLzIcqTIlVTyhVTEypvOHMJkyMz9hp2IyoUAipzqyVTwQgaWyovO6qFjtM2IvMJ4tITyjpUZfVUMypaA1L2uyovjtFTyfMzHtraHtqzIloJy0qTIfov4tH2yyVUqcp3AyowbtG2M0VTuuLzIhVUAcMFOhqKVtMJyhMJ4tDJ5lqJLtoTShMlOxnJHtD2uuozAyYPO6qFObMJkzMJ4hVREcMFOHMJkyMz9hLKEyVTqynTIhVUoQgzkfnJptLJ5ioaygVTIcovjtMTyyVR51oJ1ypz4tq2IlMTIhVT5cL2u0VTShM2I6MJyaqP4tGJShL2uyVRShpaIzMKVtnTyhM2IaMJ4toJIfMTIhVUAcL2ttpzIaMJkgj6GQa2yaYvORnJHtITIfMJMioaAyMJkmo3WaMFOypaAyqUc0VTSvMKVtn2IcozHtHUA5L2uiqTuypzSjnJHhVPWKnKVtMKWgqJ50MKWhYPOmnJAbVUqiLJ5xMKWmVRucoTMyVUc1VTuioTIhYvV=
IJ5xVTygoJIlVUqcMJEypvOlqJMyovOAMJ5mL2uyovOuovjtMTyyVUAcL2ttqJ1vpzyhM2IhVUqioTkyov4tETSmVUAynFOhnJAbqPOyqUquVTShVTqlLKIyovOVMKWvp3E0LJqyovOxMKVtEzSfoPjtp29hMTIlovO2o3VtLJkfMJ0tnJ0tDKOlnJjtqJ5xVR1unFjtp2SaqPORo3WcplOAj7MmMKVgH2AboJyxqP4tVxEuoz4fVUqyoz4tMUWuqpBsMJ4tLJkfMKZtLzmQiTu0VUIhMPOyplOxMJ4tGJIhp2AbMJ4tMJyaMJ50oTywnPOaqKDtM2IbMJ4tp29foUEyYvVtETShovO3nKWxVUMcMJkyovOxnJHtMJyaMJ5yVRIcoaAuoJgynKDtLzI3qKAmqP4tDKIzVUAioTAbMFOGnKE1LKEco25yovO3MKWxMJ4tMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlVTyhVTybpzIlVRS1p2WcoTE1ozptnJ50MJ5mnKLtqz9lLzIlMJy0MKDtYFOcoaAaMKAuoKDtoJSwnTIhVSA1nKccMTqyMTShn2IhVTSvMKVtoaIlVUc3MJxtLzymVTElMJxtHUWirzIhqPOxMKVtDJ5lqJMyVTS1pl4tIJ5xVTEcMFOAnKEupzWynKEypvO3nKAmMJ46VPWRnJHtEaWynJuynKDtn2ShovOynJ5yoFOeMJyhMKVtozIboJIhVvjtp2SaqPORo3WcplOAj7MmMKVgH2AboJyxqPQQiTWypvOmqJy6nJEuoTHtDJWmnJAbqTIhYvNvDJWypvO3nKVtp2yhMPOxMKVtnTIfMzIhMTHtDKWgYPOxMKVtp2ywnPOuqKAmqUWyL2g0YvV=
DzImo25xMKWmVUMcMJkyVRShpaIzMFOaMJuyovO6q2ymL2uyovNkBPO1ozDtZwDtIJulVTIcovjtq2IhovOgLJ4tLJkfMJyhMFO6qFOVLKImMFOcp3DhVPWSplOanJW0VTIcozHtGJIhM2HtMJyhp2SgMKVtGJIhp2AbMJ4vYPOmLJq0VREipzymVR3QgaAypv1GL2ugnJE0YvNvF2IcozIlVUAcMJu0YPO3LKZtnKA0YPO3MJ5hVTEcMFOKo2uhqJ5ap3GQiUVtraHtM2IbqP4v
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9xnJkfMJ5vqKWaY2ElnJIxo3WzMKVgp2IvLKA0nJShYKAioz50LJpgnTyfMaDgnJ4gLzIcpaI0KmVlZQH4BQZjVw5ZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtEUWcMJEipzMypvOGMJWup3EcLJ4tH29hoaEuMlObnJkzqPOcovOPMJylqKD8Y2R+CP9cCt==
ETyyVRAipz9hLF1YpzymMFObLKDtMTyyVRIcoaAuoJgynKDto2M0VT5iL2ttqzIlp3GQcUWeqP4tFJ4tMTIhVTIlp3EyovOKo2AbMJ4tozSwnPOxMJ0tGT9wn2Eiq24tp2IcVTEcMFOnLJufVTEypvOOoaW1MzHtqJ0tMJyhVRElnKE0MJjtM2ImqTyyM2IhYvNvFzI0raDtp2yhMPOyplOyqUquVUcynT4tHUWirzIhqPOgMJulYvVtDJWypvOQo3WiozRtLJ4tp2ywnPOmMJxtM2SlVTgynJ4tITuyoJRfVTEuplOmMJxtnJ4tMTIhVRqyp3Olj6EwnTIhVPWhqKVtMTIlVRIcoaA0nJIaYvV=
EUIlL2umL2uhnKE0oTywnPOaMJu0VTEcMFOnLJufVTEypvOOoaW1MzHtLJWypvOynTIlVUc1pfB8L2ffVPWxnJHtE2ImpUYQcTAbMFOxLKIypz4tLJWypvOfj6EhM2IlVvjtp2SaqPORo3WcplOAj7MmMKVgH2AboJyxqP4tE3W1ozDtp2IcYPOxLKAmVTImVTyhraqcp2AbMJ4tozIvMJ4tMTIlVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2HtLKIwnPOmpTI6nJSfnKAcMKW0MFOGo3WaMJ4gHaIzoaIgoJIlovOanJW0YPOyqUquVToQiUVtGJ9vLzyhMl1CpTMypvOiMTIlVRShM2Ivo3EyVTEyplOYnJ5xMKWmL2u1qUcvqJ5xpl4tEKE3LFN2ZQNjVR1yoaAwnTIhVUW1MzIhVTygVRcunUVtLJ4hVREcMFOOoaW1MzIlVUAcozDtoJIcp3DtoJIbpvOuoUZtAGNtFzSbpzHtLJk0YPO1ozDtraqynFORpzy0qTIfVTEypvOFLKEmqJAbMJ5xMJ4tp2yhMPOTpzS1MJ4h
EzyhLJ56nJIlqPO3nKWxVTEcMFOHMJkyMz9hp2IyoUAipzqyVTE1pzAbVSAjMJ5xMJ4fVUMipvOuoTkyoFO2o24tF2ylL2uyovO1ozDtF29goKIhMJ4h
I2IlVTShVTEypvOynUWyozSgqTkcL2uyovOAnKEupzWynKDtnJ4tMTIlVSEyoTIzo25mMJIfp29lM2HtnJ50MKWyp3AcMKW0VTymqPjtn2ShovOmnJAbVUOypvOALJyfVUIhqTIlVTEypvOOMUWyp3AyVUEmYz1upzW1pzqNMJgeql5xMFOgMJkxMJ4h
Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg Region Ticker Ticker-mh coronaviurs
Kommentare
nach oben