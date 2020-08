Bei Anruf Hilfe: Die Telefonseelsorge in Marburg

Die Telefonseelsorge ist ein Netzwerk von 104 Stellen in Deutschland. An diesen Orten arbeiten fast 300 festangestellte Mitarbeiter und rund 7500 ausgebildete Ehrenamtliche. Die Telefonseelsorge ist Tag und Nacht erreichbar, auch an Wochenenden und Feiertagen, unter den Rufnummern 0800 - 1110111 und 0800 - 1110222. Anrufe sind kostenfrei.