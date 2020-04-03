Freitag,
03.04.2020 - 22:00
3 min
Bei einem Verkauf des Marburger Uniklinikums droht Personalabbau
Das Aktionsbündnis "Gemeinsam für unser Klinikum" fordert das Land Hessen auf, das Uniklinikum zurück in staatliche Verantwortung zu holen. Der derzeitige Eigentümer Rhön AG will das Haus an die Klinikkette Asklepios verkaufen.
Das Uniklinikum in Marburg wird vom derzeitigen Eigentümer Rhön AG an den Asklepios-Konzern verkauft. Foto: Edgar Meistrell
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