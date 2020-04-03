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Freitag, 03.04.2020 - 22:00
3 min

Bei einem Verkauf des Marburger Uniklinikums droht Personalabbau

Das Aktionsbündnis "Gemeinsam für unser Klinikum" fordert das Land Hessen auf, das Uniklinikum zurück in staatliche Verantwortung zu holen. Der derzeitige Eigentümer Rhön AG will das Haus an die Klinikkette Asklepios verkaufen.

Von Andreas Schmidt
Das Uniklinikum in Marburg wird vom derzeitigen Eigentümer Rhön AG an den Asklepios-Konzern verkauft. Foto: Edgar Meistrell

Das Uniklinikum in Marburg wird vom derzeitigen Eigentümer Rhön AG an den Asklepios-Konzern verkauft. Foto: Edgar Meistrell

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