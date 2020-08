Bei sieben Anschlägen auf die Bahnstrecke zwischen Marburg und Kassel den "Tod billigend in Kauf genommen".

Anschläge auf Bahnstrecken am 17. November 2018 zwischen Borken und Wabern, am 18. November 2018 zwischen Treysa und Wabern, am 9. März 2019 zwischen Borken und Wabern, am 18. März 2019 zwischen Treysa und Wabern, am 9. April 2019 zwischen Neustadt und Stadtallendorf, zweimal am 15. April 2019 zwischen Zimmersrode und Borken.

Angezündetes Vereinsheim in Neukirchen (7. April 2019).

Angesteckte Grillhütten in Allendorf-Landsberg (20. Dezember 2018), in Schwalmstadt-Wiera (21. Februar 2019), in Willingshausen (22. Februar 2019), in Schlierbach (6. April 2019), Harle (14. April 2019), in Borken (3. August 2019, Neuental-Römersberg (4. August), in Landbergsberg (22. August), Kirchhain-Kleinseelheim (24. August), Marburg-Wehrda (25. August).

Brandstiftungen am 10. Februar 2019 (Bauwagen zwischen Wiera und Wasenberg), 20. April 2019 (Wohnwagen in Schwalmstadt-Allendorf), 10. August 2019 (Holzhütte bei Schwlamstadt-Wiera).