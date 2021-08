Beim Stadtradeln zweimal um die Welt fahren

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Radeln für ein gutes Klima - so lautet das Motto der Aktion "Stadtradeln", an der auch Marburg teilnimmt. Bis 19. September wird im Landkreis Marburg-Biedenkopf für mehr Umwelt- und Klimaschutz geradelt. Die Stadt Marburg ruft ihre Bürger dazu auf, diesmal gemeinsam 80 000 Kilometer zu radeln - also zwei Mal um die Welt.

Beim "Stadtradeln" ist es egal, ob die Strecken mit dem Fahrrad beruflich oder privat, zum Einkaufen oder in der Freizeit zurückgelegt werden. Interessierte können sich noch bis einschließlich 19. September unter www.stadtradeln.de/ marburg anmelden.

Mitmachen können alle, die in Marburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule oder Hochschule besuchen. Ob allein, als Paar, im Freundeskreis, mit der Familie oder Kollegen: Jeder kann ein eigenes Team gründen oder einem beitreten.

Wo die Radkilometer zurückgelegt werden, ist nicht relevant. Neben dem "Stadtradeln" findet in diesem Jahr parallel der Wettbewerb Schulradeln statt. Dabei können die Schulen miteinander um die meisten Kilometer wetteifern. Ergänzend zur hessenweiten Prämierung lobt die Stadt Sonderpreise für Marburgs fahrradaktivste Schulen aus.

Fotowettbewerb zum

Stadt- und Schulradeln

Am Freitag, 17. September, findet im Rahmen des "Stadtradeln" außerdem ein Aktionstag von 12 bis 19 Uhr am Elisabeth-Blochmann-Platz statt, bei dem Liege- und Lastenräder getestet werden können. Interessierte können einfach vorbeikommen und ausprobieren.

Auf der Suche nach Marburgs schönster Radstrecke ruft die Stadt zu einem Fotowettbewerb auf. Gesucht werden Fotos von Radfahrsituationen auf Marburgs schönsten Radstrecken. Die Fotos kann man einreichen an klimaschutz@marburg-stadt.de oder bei Instagram unter Verwendung des Hashtags #stadtradelnmarburg.