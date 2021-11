Besinnen am Garten des Gedenkens in Marburg

Im Gedenken an die Opfer des NS-Regimes findet am 9. November die alljährliche Besinnungsstunde am Garten des Gedenkens statt. Foto: Patricia Grähling i.A. d. Stadt Marburg

MARBURG - Anlässlich der Novemberpogrome von 1938 veranstalten die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, die Jüdische Gemeinde und der Magistrat der Stadt Marburg am Dienstag, 9. November, wieder die alljährliche Besinnungsstunde. An der Synagogen-Gedenkstätte (Garten des Gedenkens) wird um 18 Uhr der jüdischen Bürger gedacht, die Opfer nationalsozialistischer Gewalt wurden. Die Gedenkenden versammeln sich vor Ort in der Universitätsstraße. Die Veranstaltung wird per Livestream unter www.marburg.de/

gedenken übertragen. Im Rahmen der Veranstaltung sprechen Oberbürgermeister Thomas Spies und für die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Klaus Dorn. Ein jüdisches Gebet spricht Amnon Orbach, Marburgs Ehrenbürger und Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde. Das Programm wird von Santiago musikalisch begleitet. Die Zettelkästen werden von der Feuerwehr Marburg bestückt.

Vollsperrung der Universitätsstraße

Im Anschluss sind alle Interessierten zur Sonderausstellung "Die Freiwillige Feuerwehr Marburg in der NS-Zeit" im Rathaus eingeladen. Die Ausstellung wird am 9. November nachmittags offiziell eröffnet und an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet. Anlässlich der Besinnungsstunde wird die Universitätsstraße zwischen der Gutenbergstraße und dem Rudolphsplatz am 9. November von 17.50 Uhr bis etwa 19 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Der Linienverkehr ist ebenfalls von der Sperrung betroffen und wird aus Richtung Wilhelmsplatz über die Gutenbergstraße, Schulstraße und Am Grün umgeleitet. Aus Richtung Biegenstraße und Pilgrimstein erfolgt die Umleitung über die Weidenhäuser Brücke. Die Stadtbusse werden in der Zeit in Richtung Norden über die Frankfurter Straße/Am Grün umgeleitet. In Fahrtrichtung Süden erfolgt die Umleitung über den Erlenring, die B 3, Gisselberger Straße und Schwanallee zum Wilhelmsplatz.