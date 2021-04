Besondere Gartenanlagen entlang der Garten-Route

Der Gemüsegarten am Otto-Ubbelohde-Haus liegt auf der Gartenroute. Foto: Holger Klementz

MARBURG-BIEDENKOPF - Von den großen Malerfürsten Claude Monet und Max Liebermann ist ihre jeweilige Lust am Gestalten der eigenen Hausgärten bekannt. Millionen Menschen kennen die Bildwerke, denen diese Gärten als Motivvorlagen dienten. Auch in Goßfelden gibt es einen Garten, der mit dem Namen eines bekannten Malers verbunden ist - Otto Ubbelohde.

Ubbelohde verfügte neben seinem "Garten am Haus", den die Besucher des Otto-Ubbelohde-Hauses in Goßfelden kennen, über einen sogenannten "Bienengarten" und einen "Gemüsegarten".

Vom Kräutergarten

bis zum Bibelgarten

Vor dem Hintergrund der Ideen der Reformbewegung um 1900, denen das Ehepaar Ubbelohde anhing, war es aber mehr der Gedanke der Selbstversorgung als der floralen Motivvorlage, welcher zur Anlage dieser Gärten führte. Heute gehören sie zur Gartenroute "Eder-Lahn-Diemel", einem Zusammenschluss recht unterschiedlicher Garten-, Park-, aber auch Waldanlagen, denen gemeinsam ist, dass sie mit viel Enthusiasmus erhalten, gepflegt und weiterentwickelt werden.

Gerade im Frühling, in einer Zeit, in der Blicke über den Gartenzaun wieder Spaß machen, lohnt es sich, die zwischen Marburg im Süden und Bad Arolsen im Norden verstreut liegenden Anlagen zu besuchen. So lädt der gepflegte Annapark in Kirchhain die Besucher zur Entdeckung ein. Der Papiergarten an der Papiermühle in der selben Stadt bietet aktuell ungewöhnliche Fotomotive. Der Kräutergarten am alten Bahnhof in Gemünden (Wohra) wird wohl erst mit der Wiederaufnahme des Hotel- und Gaststättenbetriebes in alter Schönheit wiedererwachen.

Immer einen Besuch lohnen hingegen die beiden Anlagen in Haina: Der rund vier Kilometer lange Rundwanderweg ''Hainaer Klosterapfel'', welcher am Tischbeinhaus beginnt und in den kommenden Wochen mit blühenden Obstbäumen punktet, sowie der Stamfordsche Garten, ein Unikat unter den deutschen "englischen" Landschaftsgärten.

Ob Barockgarten in Battenberg, Schlosspark und Alter Botanischer Garten in Marburg oder der Bibelgarten an der Martinskirche in Bottendorf, sie alle laden zum Spaziergang ein.

Wer bei einem solchen Ausflug ins Grüne Lust bekommt, selbst zu buddeln oder sich gestalterisch einzubringen, der ist herzlich willkommen, mitzuhelfen. In den Ubbelohde-Gärten beispielsweise freut man sich über Leute mit "grünem Daumen", die dabei mitmachen wollen, den alten Garten zu erhalten.

Informationen und Kontakte zu allen Garten-Standorten gibt es unter www.garten-route.de, wo auch die Wander- und Radwege zu finden sind, die an den jeweiligen Gärten, Parks oder Waldstücken entlangführen.