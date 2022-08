Betrunkener belästigt Frauen in Marburg

Nachdem ein 32-Jähriger in Marburg mehrere Frauen belästigt haben soll, bittet die Polizei um Mithilfe. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, wurden am 24. August in der Marburger Innenstadt mehrere Frauen belästigt. Die Kripo Marburg bittet betroffenen Frauen, sich unter 06421-4060 zu melden. Ein 32-Jähriger steht unter Verdacht, zur Tatzeit war er nach Polizeiangaben offenbar erheblich alkoholisiert.

Lesen Sie auch: Nach Attacke auf Messegelände Gießen: Neues Hinweisportal

Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochnachmittag in der Lingelgasse sowie in der Nähe passierende Frauen "umarmt und/oder angegrabscht zu haben", wie die Polizei mitteilt. Als ein anderer Mann, so die Ermittler weiter, den Betrunkenen wegzerrte und es zu einem verbalen Streit kam, meldeten Zeugen der Polizei eine Auseinandersetzung. Im Verlauf der Ermittlungen hierzu ergab sich dann der Hinweis auf die genannten Belästigungen.