Bildungsurlaub ist voller Erfolg

CTV+GJSlLaIlMmjiLw5RMKVtMKWmqTHtDzyfMUIhM3A1pzkuqJVtMfB8pvOjMzkyM2IhMTHtDJ5aMJwQgaWcM2HtLJ4tMTIlVSMioTgmnT9wnUAwnUIfMFOALKWvqKWaVTyhVSc1p2SgoJIhLKWvMJy0VT1cqPOxMJ0tGTShMTglMJymVUqupvOynJ4tqz9foTIlVRIlMz9fMl4tETSmVTcyMTIhMzSfoUZtp2SaMJ4tp293o2ufVTEcMFOFMJMypzIhqTyhozIhVTSfplOuqJAbVTEcMFOHMJyfozIboJIlnJ5hMJ4tLKImVSA0LJE0VUIhMPOZLJ5xn3WynKZh
GzI1ovObLKE0MJ4tp2ywnPOzj7klVTEcMFOKo2AbMFOcoFOXLJ51LKVtLJ5aMJ1yoTEyqPO1ozDtq2SlMJ4tp2ywnPOynJ5cMmbtVxEypvOYqKWmVTymqPOUo2kxVUqypaDhVvORMJ5hVT9bozHtM3Wij59yovOFMJymMJS1MaquozDtoTIloaEyovOmnJHtqzyyoPOKnKAmMJ5mq2IlqTImVZB8LzIlVTEcMFODMzkyM2HtraHtFTS1p2HfVTSvMKVtLKIwnPjtq2yyVUAcMFOmnJAbVUAyoTWmqPO2o3Vtj5kvMKWzo3WxMKW1ozptp2Abj7k0rzIhVTiQgz5hMJ4tqJ5xVUAcL2ttqUWiqUbtET9jpTIfLzIfLKA0qJ5aVTIhqUAjLJ5hMJ4tn8B2oz5yov4=
DJWypvOxLKZtI2ywnUEcM3A0MFO3LKV6VRSfoTHtITIcoT5ynT1ypzyhozIhVTuuLzIhVTE1pzAbVTEcMFOUpaIjpTHtMzImqTqyp3EyoTk0YPOxLKAmVUAcMFOhnJAbqPOuoTkynJ5yVUAcozDhVPWPMJIcozElqJAeMJ5xVUqupvOxnJHtLzImo25xMKWyVSS1LJkcqZBxqPOxMKZtDKImqTS1p2AbMKZtnJ4tMTIlVRqlqKOjMF4tETSmVTiQgz5hMJ4tq2ylVUAioaA0VT5cL2u0VUAiVTWcMKEyovVfVUWyp8B8oJyypaDtIJklnJgyVRk1rPO2o20tHTMfMJqyLfB8pz8tGJSlLaIlMl4tJaImLJ1gMJ4toJy0VRg1paAfMJy0MKWcovO1ozDtE2ImqJ5xnTIcqUAgLJ5uM2IlnJ4tGJShqJIfLFOPpzIboJIhVUqupvOmnJHtMJyhMFOxMKVtHzIzMKWyoaEcoz5yov4=
FJ0tHzSboJIhVTEyplO6q2IcqTIhVRSeqTyioaAjoTShMKZtMTIlVRIIYHAbLKW0LFObLKE0MFOyplOynJ5yVSIgMaWuM2HtnJ0tHTMfMJqyLfB8pz8tM2IaMJWyovjtq2SmVUAcL2ttpTMfMJqyozEyVRShM2Ibj7MlnJqyVToQiUVtn29hn3WyqTHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptq8B8oaAwnTIhYvORLJWynFOmMJxtnJ1gMKVtq2yyMTIlVTEypvOKqJ5mL2ttozSwnPOgMJulVRyhMz9loJS0nJ9hMJ4fVT1ynUVtDzIlLKE1ozptqJ5xVRWyM2kynKE1ozptp293nJHtozSwnPOSoaEfLKA0qJ5ap23QgzqfnJAbn2IcqTIhVUIhMPOxMKVtLzImp2IlMJ4tIzIlMJyhLzSln2IcqPO2o24tHTMfMJqyVUIhMPOPMKW1MvOaMpBxqpBsMKW0VUqipzEyov4=
EUIlL2ttMJyhMJ4tDzkcL2ftozSwnPOUnJKQa2IhVTguoFOxnJHtFJEyMFjtLJkfVTEuplOcoFOFLJugMJ4tMJyhMKZtDzyfMUIhM3A1pzkuqJWyplOuoac1LzyyqTIhYvORMJ5hVTEipaDtM2yvqPOyplOxLKZtDJ5aMJWiqPOmL2uiovOfj6EhM2IlYvORqKWwnPOxnJHtGTIcqTIlnJ4tMTIlVR1upzW1pzqypvOJo2kep2uiL2umL2u1oTHfVRAipzE1oTRtH2AboTywnUEyYPO3LKVtMTIlVRgioaEun3DtozSwnPOUnJKQa2IhVUAwnT5yoTjtnTIlM2ImqTIfoUDtYFOmnJHtnTS0VUMipzuypvOxo3W0VTqyLKWvMJy0MKDtYFjtqJ5xVTS1L2ttMTSmVRgioacypUDtq2SlVUAwnT5yoTjtMJ50q2ywn2IfqP4=
IJklnJgyVRk1rPOhMJ5hqPOyplNvMJyhMFOwnTSloJShqTHtF29gLzyhLKEco24tLKImVRIhqUAjLJ5hqJ5ap3ElLJyhnJ5aVUAiq2yyVTEypvOJMKWgnKE0oUIhMlO2o24tI2ymp2IhVZB8LzIlVTEcMFODMzkyM2HtqJ5xVTSfoTImYPO3LKZtMTS6qJqynZB2paDvYvOUMJ5uqFOxnJImMFOAnKAwnUIhMlOuqKZtMzSwnTkcL2uyovOSnJ5bMJy0MJ4tqJ5xVTEyoFOSpzkypz5yovO2o24tH3ElMKAmLzI3j6EfqTyaqJ5ap3EyL2uhnJgyovObLKDtLKIwnPOxnJHtITIcoT5ynT1ypzyhozIhVZB8LzIlrzI1M3DhVPWDMzkyM2IhMTHtDJ5aMJwQgaWcM2HtqzIlM2Imp2IhVUAcL2tto2M0VUAyoTWmqPVfVUqynpBsVR1uoaIyoTRtDaWynT1yovOuqKZtnJulMKVtEKWzLJulqJ5aVTSfplOUMKA1ozEbMJy0p2AiLJAbYt==
Vx5ynJ4vVUc1VUAuM2IhVUsQiUWxMFO2o3VtLJkfMJ0tEaWuqJIhVUAwnUqypzMuoTkyov4tETSvMJxtp2IcVTqyozS1VTEuplO3nJAbqTyaYPOxMJ5hVSOzoTIaMFOcp3DtLKIwnPOcoJ1ypvOmMJulVTIgo3Eco25mLzIbLJM0MKDhVPWRnJHtMJyaMJ5yovOYpzSzqUS1MJkfMJ4tMzyhMTIhVUIhMPOhqKE6MJ4fVTEuplO3LKVtLKIwnPOynJ4tF2IloaO1ozg0VTEypvOKo2AbMFVfVUAiVTEcMFOYqKWmoTIcqTIlnJ4fVTEcMFOuoUZtJJ9aLF1ZMJulMKWcovOuqJAbVTqyofB8M2IhMPOHnKOjplOzj7klVTEcMFOTpzS1MJ4tpTSlLKDtnTS0qTHfVTEcMFOuoTkyVUIgVTEcMFN1ZPOXLJulMFOuoUDtq2SlMJ4h
EJyhVUqynKEypzIlVUqcL2u0nJqypvODqJ5eqPO3LKV6VRWypfB8nUW1ozqmj6EhM3A0MFOuLzWuqJIhYPO3MJ5hVTImVUIgVRucoTMyVTqynUDhVREyp3qyM2IhVTWyp3IwnUEyVTEypvOYqKWmVTS1L2ttMTSmVRWypzS0qJ5ap3cyoaElqJ0toJy0VTyhqTIapzyypaEyoFODMzkyM2ImqZB8qUcjqJ5eqPNbDzyDXFOOoFOUpfB8ov4tET9lqPOznJ5xMJ4tpTMfMJqyozEyVRShM2Ibj7MlnJqyVTS1plOGqTSxqPO1ozDtGTShMTglMJymVRShp3OlMJAbpTSlqT5ypvOzj7klVTSfoTHtopB2M2kcL2uyovOVnJkzp2ShM2Ivo3EyVUAiq2yyVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTWynFOxMJ4tDJ50pfBxM2IhYt==
DKIzM3W1ozDtMTImVUOip2y0nKMyovOTLKccqUZtq2ylMPOyplO3o2ufVTS1L2ttraIej7khMaEcMlOxLKZtDJ5aMJWiqPOxMKZtDzyfMUIhM3A1pzkuqJWyplOuovOxMKVtIz9fn3Abo2Abp2AbqJkyVTqyLzIhYvORLKWcovOmnJ5xVUAcL2ttLJkfMFOynJ5cMljtqz9lVTSfoTIgVTS1L2ttGTS1pzRtE3WcMKAyYPOFMJMypzIhqTyhVTEypvOSIF1QnTSlqTRtLzIcVTEypvOGqTSxqPOALKWvqKWaYt==
IJ5xVTImVTqcLaDtLzIlMJy0plO3MJy0MKWyVSOfj6EhMF4tH2Abo24tq8BxnUWyozDtMTIlVSOlMJ1cMKWyov1Ko2AbMFObLKDtMKZtMJyhMFOIoJMlLJqyVUc1VSAjo3W0YFO1ozDtDzI3MJqmLJ5aMJWiqTIhVTygVSWunT1yovOynJ5yplOPnJkxqJ5ap3IloTS1LaZtqJ50MKVtMTIhVSEynJkhMJugMKWcoz5yovOaMJqyLzIhYvORnJHtDKImq2IlqUIhMlOfj6E1MaDtMTIlrzIcqP4=