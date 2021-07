Bis 2024 will Marburg die Ausbeute aus Solarstrom verdoppeln

Freuen sich über den Schwung beim Thema Photovoltaik: Thomas Kopp, städtischer Energieberater (von links), Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Armbrüster, Axel Erdmann (Scientists for Future Marburg), Stefanie Mai (Parent for Future Marburg), GeWoBau-Geschäftsführer Jürgen Rausch, Oberbürgermeister Thomas Spies, Klimadezernent Wieland Stötzel und Demian Botros (Fridays for Future Marburg). Die Stadt bietet ein Förderprogramm an. Foto: Tobias Hirsch