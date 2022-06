Blick hinter die Theaterkulissen in Marburg

Am 24. Juni öffnet das Theater am Schwanhof seine Türen für alle Besucher. Foto: Lisa Oberbeck

MARBURG - Am Freitag, 24. Juni, öffnet das Hessische Landestheater Marburg (HLTM) am Schwanhof seine Türen für einen Blick hinter die Kulissen.

Am Vormittag können Schulklassen nach Voranmeldung das Theater erkunden und in den Werkstätten und Abteilungen Schreinerei, Schlosserei, Kostüm, Requisite und Maske Sachen erleben. Am Nachmittag ab 15 Uhr öffnen sich die Türen für alle Besucher. Alle 30 Minuten gibt es eine Führung durch die Räumlichkeiten. Die Maskenabteilung lädt von 15 bis 18 Uhr zum Kinderschminken ein. Im Foyer können Requisiten und Großmasken angeschaut werden. Die Kostümabteilung zeigt, was sich alles an fantastischen Kleidungsstücken im Fundus verbirgt, und die Maskenbildner präsentieren ihre Handwerkskunst. Anlässlich des bundesweiten Digitaltags bietet das HLTM für Foto- und Videobegeisterte außerdem einen Instawalk um 17 Uhr an. Wer sich gerne einmal in einem Kulissenteil oder anderen Hintergründen - zum Beispiel von der Lichtabteilung gezauberten Stimmungen - fotografieren oder auch einfach die Details in einem Theaterbetrieb entdecken möchte, kann sich anmelden per E-Mail an pressestelle@ hltm.de.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Als Abschluss gibt es ab 18 Uhr für alle Besucher und ohne Anmeldung die Möglichkeit, öffentlichen Proben beizuwohnen und einen Einblick in die Entstehung einer Theaterinszenierung zu bekommen.