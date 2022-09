"Blockflötengott" spielt in Marburg

Maurice StegerFoto: Jean Baptiste Millot

MARBURG - "Barock in und um Marburg" lautet das Thema zweier Konzerte im Rahmen von "Marburg800", für die Maurice Steger in der Universitätsstadt gastiert. Der "Paganini der Blockflöte" (NZZ) und "Blockflötengott" (Basler Zeitung) gibt, begleitet vom renommierten La Cetra Barockorchester Basel, ein Konzert für Kinder ab 6 Jahren und eines für Erwachsene.

Gespielt werden Stücke von Komponisten, die einen Bezug zu Marburg haben. Das Kinderkonzert "Tino Flautino und Kater Leo Leonardo" findet am Samstag, 24. September, um 16 Uhr in der Alten Mensa (Reitgasse 11) statt. Barockmusik unter anderem von Lully, Vivaldi, Bach und Händel steht im Mittelpunkt. Mit Mechthild Grabner (HLTM) als Sprecherin wird die heitere Geschichte vom musikliebenden jungen König Tino Flautino erzählt. Sie handelt von einem verschollenen Notenblatt mit einer bezaubernden Melodie.

Im Konzert für Erwachsene am Sonntag, 25. September, spielen Maurice Steger und das Barockorchester La Cetra Werke von Corelli, Händel, Telemann, Finger und Sarro sowie von den Marburg-Reisenden Johann Friedrich Fasch und Hans Christoph Haiden/Heyden. Beginn ist um 18 Uhr in der Lutherischen Pfarrkirche.

Eintrittskarten Kinderkonzert: Kinder bis 14 Jahre zahlen 8 Euro; Kinder ab 14 Jahren, Schüler, Studierende, Azubis und Stadtpassinhaber zahlen 10 Euro, Vereinsmitglieder, Schwerbehinderte und Ehrenamtscardinhaber 15 Euro.

Eintrittskarten Konzert für Erwachsene: Es gibt drei Kategorien mit diversen Ermäßigungen von 10 Euro bis 39 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Karten gibt es online über Adticket/Reservix und an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem der Tourist-Info in Marburg, Telefon 06421-99120, der Buchhandlung Stephani in Biedenkopf, Telefon 06461-2188 und beim Hinterländer Anzeiger in Gladenbach, Telefon 06462-93970.