BMW ergänzt Motorrad-Flotte

Einige historische Fahrzeuge aus dem 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum Marburg, ganz links der NSU Prinz neben der BMW Isetta. Foto: Eberhard Dersch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CYRIAXWEIMAR - Das Polizeioldtimer Museum Marburg öffnet noch einmal vor der Sommerpause: Am Sonntag, 17. Juli, können Besucher wieder mobile Kulturgeschichte live erleben, und die inzwischen über 100 historischen Polizeifahrzeuge von 11 bis 17 Uhr kostenlos besichtigen.

Die liebevoll gepflegten Polizeifahrzeuge, angefangen vom kleinen NSU Prinz bis hin zu einigen Motorrädern, sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt.

Auch historische Fahrzeuge der Feuerwehr sind zu sehen

Ein weiterer Neuzugang wartet auf die Besucher. Eine BMW vom Typ 850 RT aus dem Jahr 2002. Sie ergänzt die Motorrad-Flotte des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums um ein weiteres Exemplar. Die BMW stammt ursprünglich von der Polizei Nordrhein-Westfalen. Nach der Aussonderung des Fahrzeugs und Abrüstung der Polizeiausstattung kaufte sie ein Motorradhändler aus Thüringen.

Fotos Einige historische Fahrzeuge aus dem 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum Marburg, ganz links der NSU Prinz neben der BMW Isetta. Foto: Eberhard Dersch Einige der Motorräder aus dem 1. Deutschen Polizeioldtimer Museum Marburg, rechts die neue BMW R 850 RT aus dem Jahr 2002. Foto: Eberhard Dersch Der Neuzugang im Polizeioldtimer Museum: eine BMW R 850 RT. Foto: Eberhard Dersch 3

Von dort aus gelangte sie in die Sammlung des Polizeioldtimer Museums in Marburg. Nach erfolgter Neuausrüstung mit der polizeilichen Sonderausstattung ist die Maschine wieder im Original-Auslieferungszustand eines Polizeikrades aus dem Jahr 2002.

Auch einige historische Feuerwehrfahrzeuge stehen zur Besichtigung bereit. Im Vereinsheim gibt es Würstchen, Kuchen, Kaffee und andere Getränke.

Das Museum befindet sich an der Kreisstraße in Richtung des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar, der Eintritt ist frei. Der nächste Öffnungstermin ist dann erst wieder am 4. September. Dann findet auch erstmals wieder das Sommerfest statt.