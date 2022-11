Brand in Marburg vermutlich Brandstiftung

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Marburg - Am Montagmorgen kam es gegen acht Uhr zu einem Gebäudebrand in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Marburg, wie die Polizei mitteilte. Mittlerweile steht fest, dass dem Brand offenbar ein Einbruch vorausging. Die Kripo Marburg ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

Der oder die Täter stiegen durch eine eingeschlagene Scheibe ein und stahlen unter anderem mehrere Laptops, eine Kamera und einen Beamer. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass das Feuer durch zwei mutmaßlich angezündete Lautsprecherboxen entstanden ist. Der Brand verursachte einen Sachschaden von vermutlich mehr als 20.000 Euro. Der Wert der Beute steht noch nicht fest.

Die Kripo Marburg bittet nochmals um Hinweise, denn im Zusammenhang mit diesem Brand fiel verschiedenen Zeugen eine Person durch ihr Verhalten auf. Zur Klärung oder auch zum Ausschluss eines etwaigen Zusammenhangs bittet die Kripo um Hinweise, die zur Identifizierung der Person beitragen könnten.

Es handelt sich um einen Mann, vermutlich Mitte 20, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und mit sehr kräftiger, dicker Statur. Er trug an dem Morgen eine schwarze Hose, einen roten Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Wer hat diesen Mann rund um den Brandort gesehen? Wer kann Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg unter der Telefonnummer 06421/406 0.