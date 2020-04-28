Brandkatastrophe in Marburg: "Der Einsatz ist ein Teil von mir"

Dramatische Stunden: Bei einem Brand im Squash-Center am 28. April 1995 werden zwei Feuerwehrleute lebensgefährlich verletzt. Über die Drehleiter und eine Steckleiter können sie sich ins Freie retten. Archivfoto: Peter Gimbel
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NEUE SCHUTZKLEIDUNG FÜR FEUERWEHREN IN HESSEN
Dass Michael Hagenbring und Lothar Schmidt so schwer verletzt werden, sorgt für
EntsetzenEinige Feuerwehrleute quittieren ihren Dienst. "Es herrschte kaum noch Vertrauen in die vorhandene Schutzkleidung", erinnert sich der heutige Kreisbrandinspektor Lars Schäfer.
Diese besteht damals aus
Schurwolle, wie in Schmidts Fall, oder aus schwer entflammbarer Baumwolle, wie Hagenbring sie trug. Dass eine verbesserte Ausrüstung nötig ist, davon war der damalige Feuerwehrchef Karlheinz Merle schon lange zuvor überzeugt. Er war mit ihrer Entwicklung vom Landesfeuerwehrverband betraut worden. Nach dem Großbrand wird mit Eifer an einer zeitnahen Einführung gearbeitet.
Mitte 1996, erhält die Marburger Feuerwehr als eine der ersten in Hessen die neue Kleidung. Sie besteht aus
Textilgewebe, das hitzeisolierend wirkt und Feuer widersteht. Diese Art von Schutzkleidung wird auch heute noch für Einsätze verwendet.
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