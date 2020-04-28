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Dienstag, 28.04.2020 - 05:00
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Brandkatastrophe in Marburg: "Der Einsatz ist ein Teil von mir"

28. April 1995: Feuer im Marburger Squash-Center. Als es völlig unerwartet zu einer gewaltigen Durchzündung kommt, sind Michael Hagenbrink und Lothar Schmidt plötzlich von Flammen umgeben und blicken dem Tod ins Auge.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Dramatische Stunden: Bei einem Brand im Squash-Center am 28. April 1995 werden zwei Feuerwehrleute lebensgefährlich verletzt. Über die Drehleiter und eine Steckleiter können sie sich ins Freie retten. Archivfoto: Peter Gimbel

Dramatische Stunden: Bei einem Brand im Squash-Center am 28. April 1995 werden zwei Feuerwehrleute lebensgefährlich verletzt. Über die Drehleiter und eine Steckleiter können sie sich ins Freie retten. Archivfoto: Peter Gimbel

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Fotos
Dramatische Stunden: Bei einem Brand im Squash-Center am 28. April 1995 werden zwei Feuerwehrleute lebensgefährlich verletzt. Über die Drehleiter und eine Steckleiter können sie sich ins Freie retten. Archivfoto: Peter Gimbel

Dramatische Stunden: Bei einem Brand im Squash-Center am 28. April 1995 werden zwei Feuerwehrleute lebensgefährlich verletzt. Über die Drehleiter und eine Steckleiter können sie sich ins Freie retten. Archivfoto: Peter Gimbel

Lothar Schmidt mit dem Helm, den er damals trug. Er erlitt bei dem Brand schwerste Verletzungen, unter anderem an den Händen. Foto: Schmidt

Lothar Schmidt mit dem Helm, den er damals trug. Er erlitt bei dem Brand schwerste Verletzungen, unter anderem an den Händen. Foto: Schmidt

Karlheinz Merle, ehemaliger Chef der Marburger Feuerwehr, zeigt die aktuelle Schutzkleidung der Feuerwehr. Foto: Viktoria Fischer

Karlheinz Merle, ehemaliger Chef der Marburger Feuerwehr, zeigt die aktuelle Schutzkleidung der Feuerwehr. Foto: Viktoria Fischer

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NEUE SCHUTZKLEIDUNG FÜR FEUERWEHREN IN HESSEN

Dass Michael Hagenbring und Lothar Schmidt so schwer verletzt werden, sorgt für EntsetzenEinige Feuerwehrleute quittieren ihren Dienst. "Es herrschte kaum noch Vertrauen in die vorhandene Schutzkleidung", erinnert sich der heutige Kreisbrandinspektor Lars Schäfer.

Diese besteht damals aus Schurwolle, wie in Schmidts Fall, oder aus schwer entflammbarer Baumwolle, wie Hagenbring sie trug. Dass eine verbesserte Ausrüstung nötig ist, davon war der damalige Feuerwehrchef Karlheinz Merle schon lange zuvor überzeugt. Er war mit ihrer Entwicklung vom Landesfeuerwehrverband betraut worden. Nach dem Großbrand wird mit Eifer an einer zeitnahen Einführung gearbeitet.

Mitte 1996, erhält die Marburger Feuerwehr als eine der ersten in Hessen die neue Kleidung. Sie besteht aus Textilgewebe, das hitzeisolierend wirkt und Feuer widersteht. Diese Art von Schutzkleidung wird auch heute noch für Einsätze verwendet.

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