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Donnerstag, 21.05.2020 - 18:30
2 min

Bürgermeister befürchtet "Kita-Notstand"

Die Landesförderung für den Ausbau von Kindertagesstätten lässt auf sich warten. Bürgermeister Andreas Schulz ist genervt von der Funkstille seitens des Landes.

Von Ina Tannert
Die Kita Kunterbunt in Rauischholzhausen soll einen Anbau bekommen. Bürgermeister Andreas Schulz wartet seit Monaten auf die Förderzusage. Foto: Ina Tannert

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf
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