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Samstag, 11.07.2020 - 10:30
4 min

Cappeller Arzt Amad Shir von Facebook für tot erklärt

Der Cappeller Arzt Amad Shir kann sich nicht mehr auf seiner Seite anmelden, weil sie im "Gedenkzustand" ist.

Von Andreas Schmidt
Der Arzt Amad Shir aus Cappel neben einem Monitor, auf dem seine Facebook-Seite abgebildet ist - im Gedenkstatus: Das soziale Netzwerk hat ihn für tot erklärt. Foto: Andreas Schmidt

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