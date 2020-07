CDU-Fraktionschefin im Landtag besucht Marburg-Biedenkopf

Zusammen mit Horst Falk (links) und Dirk Bamberger besuchte Ines Claus den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Foto: Heiko Krause

MARBURG. Auf ihrer Sommertour hat Ines Claus, die neue Fraktionsvorsitzende der CDU im hessischen Landtag, den Landkreis Marburg-Biedenkopf besucht. In Marburg stellte sie sich zusammen mit den heimischen Abgeordneten Horst Falk und Dirk Bamberger den Fragen der Presse.

Auf dem Besuchsprogramm der Unionspolitiker standen das Schwimmbad in Holzhausen, die Lahntalschule in Biedenkopf und das Universitätsklinikum in Marburg.

Nach dem tragischen Tod von Finanzminister Thomas Schäfer und der Berufung des bisherigen Fraktionschefs Michael Boddenberg zu dessen Nachfolger hatte Claus das Amt inmitten der Corona-Krise übernommen.

"Thomas Schäfer hatte eine ganz enge Bindung zu den Menschen, wir haben nicht nur einen Kollegen, sondern einen Freund verloren", betonte Claus. Aber wegen der Krise habe es kaum Zeit gegeben, darüber hinwegzukommen: "Wir mussten ja die Probleme der Menschen lösen."

Zeit für eine

Frau an der Spitze

Falk bezeichnete Claus Berufung als "Zeichen für die Zukunft". Es war an der Zeit, dass einmal eine Frau an der Spitze der Fraktion steht", sagte er. Bamberger lobte seine "Chefin" dafür, dass sie alle Abgeordneten mitnehme und Raum für inhaltliche Diskussionen lasse: "Gerade in Krisenzeiten ist das ein starkes Zeichen."

Die parlamentarische Arbeit, sagte Claus, sei in Corona-Zeiten natürlich eine ganz andere gewesen. "Die Kommunikation war trotz engerer Taktung schwierig", betonte sie, könne man sich doch in Telefonkonferenzen nicht in die Augen schauen. "Aber zum Glück können wir uns als Fraktion jetzt wieder im Plenarsaal treffen." Claus lobte den großen Einsatz der hessischen Lehrkräfte beim Homeschooling. Sie hätten immer den Kontakt zu den Schülern gehalten.

Falk hob hervor, dass die Situation auch etwas Positives habe: "Die Wertschätzung zwischen Lehrern, Eltern und Schülern ist deutlich gestiegen", sagte der ehemalige Lehrer. Die Menschen hätten gemerkt, was an Schulen, aber auch in der Kinderbetreuung geleistet werde.

Recht auf Homeoffice

lehnen sie ab

Ein Recht auf Homeoffice lehnten alle drei als Eingriff in die unternehmerische Freiheit ab. "In vielen Berufen geht das ja auch gar nicht", sagte Claus.

Thema war auch die aktuelle Affäre in der Hessischen Polizei, von deren Computern im Zusammenhang mit rechten Drohbriefen Daten abgerufen wurden. Von rechten Netzwerken wollte Claus nicht sprechen: "Wir reden davon, einen Verdachtsfall auszuräumen, denn jede Bedrohung ist abscheulich."

Die meisten der 17 000 Polizeibeamten in Hessen machten eine gute Arbeit, hob sie hervor. Diese müssten gestärkt werden, um Vertrauen in der Bevölkerung wieder herzustellen, gleichzeitig müsste Fehlverhalten ermittelt und geahndet werden. Claus verwies darauf, dass laut Innenministerium neben einem Sonderermittler auch eine externe Expertenkommission eingesetzt werde.

Im Marburger Klinikum, sagte Bamberger, sei bei dem Besuch der Politiker durchaus eine gewisse Verunsicherung wegen der Übernahme durch den Asclepios-Konzern zu spüren gewesen. "Aber alle Verträge, die mit dem Rhön-Klinikum geschlossen wurden, gelten ja weiter", sagte der Landtagsabgeordnete. Ein Gespräch mit dem Betriebsrat habe aus Zeitgründen beim Besuch noch nicht stattgefunden, werde aber nachgeholt, versprach er.