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Freitag, 31.07.2020 - 19:00
3 min

Cineplex Marburg: Temporäre Schließung wäre wirtschaftlich sinnvoll

Am 10. Juni flimmerten im Marburger Cineplex erstmals nach dem Lockdown wieder Filme über die Leinwand. Bis jetzt blieben die Besucherzahlen gering. Kinobetreiberin Marion Closmann hofft auf den ersten Blockbuster: Tenet.

Von Uwe Badouin
"Endlich wieder - das Kino" steht auf einem Plakat am Eingang des Marburger Cineplex. Foto: Thorsten Richter

"Endlich wieder - das Kino" steht auf einem Plakat am Eingang des Marburger Cineplex. Foto: Thorsten Richter

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