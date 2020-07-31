Freitag, 31.07.2020 - 19:00
3 min
Cineplex Marburg: Temporäre Schließung wäre wirtschaftlich sinnvoll
Von Uwe Badouin
CTV+GJSlLaIlMl48Y2V+VRSfplOuoFNkZP4tFaIhnFOhLJAbVUqiL2uyozkuozqyoFOQo3WiozRgGT9wn2Eiq24tMTSmVR1upzW1pzqypvOQnJ5ypTkyrPO3nJIxMKVtp2IcozHtIZB8pzIhVZB2MzMhMKEyYPObMKWlp2AbqTHtLzIcVR1upzyiovOQoT9moJShovO1ozDtnJulMJ0tITIuoFOho2AbVUMipaAcL2u0nJqypvOCpUEcoJymoKImVTEupfB8LzIlYPOxLKAmVTEcMFOTo2kaMJ4tMTIlVSOuozEyoJyyVZB8LzIlq3IhMTIhVUqypzEyovOej7MhoaEyov4=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioJSlLaIlMl1vnJIxMJ5eo3OzY2WcMJEyozgipTLiozSwnP1xMJ0gqKWfLKIvYJIlp3DgraIgYJAipz9hLF10MKA0KmVlZQZjAGL0Vw5ZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtGzSwnPOxMJ0tIKWfLKIvVTIlp3DtraIgVRAipz9hLF1HMKA0CP9uCvOopTk1pl1WozuuoUEqCP9cCt==
H2yyLzIhVSqiL2uyovOmpZBxqTIlVTymqPOxMKVtG3O0nJ1cp211plOSpz7QiTAbqTIlqJ5aVTqyq2ywnTIhYvORnJHtF2yho2sQcT5aMKVtn29goJIhVT5cL2u0YvOSplOanJW0VSMipaA0MJkfqJ5aMJ4fVTyhVTEyozIhVUc3MJxtLzymVUcynT4tDzImqJAbMKVtnJ4tMJyhMJ0tH2SuoPOmnKE6MJ4fVTEypvN0AGNtE8Bxp3EyovODoTS0rvOvnJI0MJ4tq8B8pzEyYvORnJHtJzSboTIhVUAcozDtMKWhj7kwnUEypz5xYPOmolOxnJHtGJSlLaIlM2IlVRgcoz9vMKElMJyvMKWcovOALKWco24tD2kip21uoz46VPWSplO3j6ElMFQQgzgioz9gnKAwnPOvMKAmMKVfVTywnPO3j7klMTHtMTyyVRgcoz9mVUIhqTIlVTEcMKAyovOPMJEcozq1ozqyovO2o3YQiTWypzqynTIhMPOaMKAwnTkip3AyovObLJk0MJ4hVREup3Ztq2ylVTEcMFOYnJ5iplO0pz90rzEyoFOiMzMyovObLJWyovjtnKA0VToQiUVtoJywnPOynJ5yVRyhqzImqTy0nJ9hVTyhVTEcMFOnqJg1ozM0YvV=
CTV+CTtmCxSypz9mo2kmqUIxnJH6VRgcoz9fqJM0VTWyp3AypvOuoUZtnJ4tMTIhVRYQiUWipmjiLw48Y2tmCt==
ETyyVRqlj7khMTHtMfB8pvOxMJ4tEJyhLaW1L2ttnJ4tMTIlVTEyqKEmL2uyovOYnJ5ioTShMUAwnTSzqPOmnJ5xVUMcMJkzj6EfqTyaYvOSnJ5ypaAynKEmVTuuLzIhVUMcMJkyVR1yoaAwnTIhVRShM3A0YPOmnJAbVTShraImqTIwn2IhVP0to2W3o2ufVTEcMFOQo3WiozRgHzS0MJ4tnJ5mLzImo25xMKWyVTygVRkuozEepzIcplOALKWvqKWaYHWcMJEyozgipTLtp2IbpvOhnJIxpzyaVUAcozDhVSA0LJ5xVRMlMJy0LJptM2SvVTImVTygVRkuozEepzIcplOxpzIcVTSeqTy2MFOQo3WiozRgEfBxoTkyYvOnqJEyoFObLKDtMTIlVRuuqKO0qzIlLzShMPOxMKI0p2AbMKVtEzyfoKEbMJS0MKVtXRuxEvxfVTEypvOgMJulVTSfplN2ZQNtIJ50MKWhMJugMJ4toJy0VT1ynUVtLJkmVQZmZQNtF2yho2kynJ53j6EhMTIhVUMypaElnKE0YPOynJ5yVSA0qJEcMFO6qKVtDJIlo3AioTWyoTSmqUIhMlOcovOxMJ4tF2yho3ZtnJ4tDKIzqUWuMlOaMJqyLzIhYvORLKZtHzImqJk0LKD6VREcMFOcovOxMKVtMKWmqTIhVRc1oTybj6EfMaEyVUMioFOVMKWgLJ5hYIWcMKEmL2uyoP1WoaA0nKE1qPNbFSWWXFOuovOxMKVtISHtDzIloTyhVTE1pzAbM2Izj7kbpaEyVRS0MJ1fqJM0p3E1MTyyVUqynKA0VT5uL2tfVTEup3ZtGJIhp2AbMJ4tq8BxnUWyozDtMJyhMKZtF2yho2Wyp3IwnUZtoaIlVTIcozIgVRWlqJAbqTIcoPOgj7MaoTywnTIlVRSypz9mo2kgMJ5aMJ4tLKImM2ImMKE6qPOmnJ5xYPOxnJHtoJShVTygVSMypzqfMJywnPOxLKc1VTygVSIgMzIfMPOynJ5yplOPj7klo2SlLzIcqUAjoTS0rzImVTMcozEyqP4tFJ4tMTIlVUMioFOVHxxtMUIlL2uaMJoQiTulqTIhVSA0qJEcMFO3qKWxMJ4tMTyyVRSypz9mo2keo256MJ50pzS0nJ9hMJ4tnJ4traqynFO1oaEypaAwnTyyMTkcL2ttM3Wij59yovOYnJ5ip8BxoTIhVTygVSMypzqfMJywnPO6qFOynJ5ypvOPj7klo2Mfj6EwnTHtLJkmVSWyMzIlMJ56VTqyoJImp2IhYt==
Weiterführende Links
CTV+CTtmCxWlLJ5wnTHtq2SlqTI0VUAynT5mj7kwnUEcMlOuqJLtDzkiL2gvqKA0MKV8Y2V+CP9bZm4=
ETSmVUc3MJy0MFOapz/Qa2HtHUWiLzkyoFOxMKVtMTI1qUAwnTIhVRgcoz9mVUAcozDtMTyyVSMypzkynJuypvjtM2IhLKIypwbtMTyyVTMynTkyozEyovOapz/Qa2IhVRMcoT1yYvOKMJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVUq1pzEyovOxnJHtH3EupaEmVUcunTklMJywnTIlVRWfo2AeLaImqTIlYPO3nJHtoJShVTEcMFOYLKAmMJ5zj7kfoTIlVT5yoz50YPO2MKWmL2uiLzIhYt==
EfB8pvOALKWco24tD2kip21uoz4tM2yvqPOyplOynJ5yovOZnJAbqTWfnJAeYvNvITIhMKDvVUq1pzEyVTyhraqcp2AbMJ4tMfB8pvOxMJ4tZwLhVRS1M3ImqPO0MKWgnJ5cMKW0YvOSplO3nKWxVPu2MKWgqKEfnJAbXFOeMJyhMJ4tI2IfqUA0LKW0VTEyplNlZQNtGJyfoTyiozIhVREioTkupvO0MKIlMJ4tH2AcYHMcYHMcoT1mVTqyLzIhYPOmo25xMKWhVTmQcT5xMKWmpTI6nJMcp2AbMFOGqTSlqUZhVPWRMKVtF25iqTIhVTyhVRuioTk5q29iMPOmL2uynJ50VTqypTkuqUc0VUc1VUAynJ4vYPOmLJq0VUAcMF4tVxcyqUc0VT3QiUAmMJ4tMTyyVTShMTIlMJ4tIzIloTIcnTIlYPOuqJAbVTEcMFOxMKI0p2AbMJ4fVT1cqUAjnJIfMJ4hVt==
ETSmVTElnKE0MFOapz/Qa2HtHUWiLzkyoFOxMKVtF2yho3Ztp2yhMPOxnJHtDJWmqTShMUAlMJqyoT4hVRg1oUE1paA0LJS0p21cozymqTIlnJ4tGJ9hnJguVRqlj7k0qTIlplNbD0EIXFOmpUWuL2ttp2ywnPOxLJoQiUVtLKImYPOxnJHtD29lo25uYHWyp2AbpfBxozg1ozqyovOzj7klVRgcoz9mVUc1VTkiL2gypz4fVUIgVTIcozHtHTkynKEyq2IfoTHtnJ4tMTIlVRWlLJ5wnTHtraHtqzIlnTyhMTIlov4tEfB8pvOALKWco24tD2kip21uoz4tqJ5xVTybpzHtF29foTIaMJ4tLzIxMKI0MKDtMTyypmbtETyyVSCQcTkyVUAcozDtoaIlVUc1VT1urTygLJjtZmNtHUWirzIhqPOuqKAaMJkup3EyqP4tETyyplO3nJIxMKW1oFOmL2ulMJAeqPOJMKWfMJybMKVtLJVhVRIcovOHMKIzMJkmn3WynKZh
ETSmVUMcMKW0MFOyrTymqTIhrzyyoTkyVSOlo2WfMJ0tp2yhMPOxnJHtH3ElMJSgnJ5aMTyyoaA0MGbtGzI0MzkcrPjtDJ1urz9hVSOlnJ1yVT9xMKVtozI1MKWxnJ5aplORnKAhMKxeVTuuLzIhVTE1pzAbVTEyovOQo3WiozRgGT9wn2Eiq24tp29aLKVtraImj6E0rzkcL2uyovOOqJM0pzyyLvOvMJgioJ1yov4=
CTV+CTtmCyOlo2WfMJ1yBvOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovO1ozDtH3ElMJSgnJ5aLJ5vnJI0MKV8Y2V+CP9bZm4=
VxImVTwQcT5aqPO2nJIfMKZtqz9hVTEypvODo2kcqTyeVTSvVvjtp2SaqPOALKWco24tD2kip21uoz4hVSAcMFOeLJ5hVUAcL2ttLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtozywnUDtMKWeoZBxpzIhYPO3LKW1oFOcovOVMKAmMJ4tIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTS1MvNlAGNtDzImqJAbMKVtLzImL2ulj6Ehn3Dtp2yhMP4tVxIcozHtIz9lpUWyoJyypzHtnJ4tMTIlVRMlMJyfnJAbqTYQiTuhMFO3LKVtLzIlMJy0plOaMKA0MKWhVR1cqUEuMlOuqKA2MKWeLKIzqPVfVUAuM3Dtp2yyYvOGnJHtopB8p3AyVUcunTklMJywnTHtFJ50MKWyp3AyoaEyovOuLaqynKAyovjto2W3o2ufVTEypvODoTS0rvOuqJLtMTIlVRMlMJyfnJAbqTYQiTuhMFO0pz90rvOxMKVtD29lo25uYHSvp3EuozEmpzIaMJkhVTkiL2gypvOzj7klVQZjZPOvnKZtZmHjVRWyp3IwnTIlVUWynJAbMJ4tq8B8pzEyVUIhMPOxnJImVTI0q2RtnJ4tGz9lMUWbMJyhYIqyp3EzLJkyovQQiTWypzuuqKO0VTgynJ4tHUWiLzkyoFO3j6ElMF4tEfB8pvOALKWco24tD2kip21uoz4tnTS0VTEuplOCpTIhYHScpv1YnJ5iVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVTIcozHtMJ5ipz1yVRWyMTI1qUIhMljto2W3o2ufVTImVTIvMJ5zLJkfplO3nKW0p2AbLJM0oTywnPOhnJAbqPO2MKW0pzI0LzSlVUAynF4tVxgcoz8toTIvqPO2o20tE2IgMJyhp2AbLJM0p2IloTIvozymVUIhMPOxMKVtM3Wij59yovOZMJyhq2ShMP4tI2ylVTiQgz5hMJ4tnJ0tG3Oyov1OnKVgF2yholOynJ5yovOYnJ5iLzImqJAbVTyhVTIcozIgVTShofBxnTIlozDtoz9loJSfMJ4tIJ1zLJ5aVTShLzyyqTIhYvV=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY3McMJkyYJS1MzMuoTkcM2gynKEyov1cov1xMKVgL29lqTymo24gpUWurTymKmVlZQV1AGplVw5KMJy0MKWyVRkyp2IyoKOzMJufqJ5aBvOJnJIfMFOOqJMzj6EfoTyan2IcqTIhVTyhVTEypvOQo3W0nKAiov1DpzS4nKZ8Y2R+VSgjoUImYHyhnTSfqSf8Y2x+
DJ5aMKAcL2u0plOxMKVtLJg0qJIfoTIhVSAcqUIuqTyiovOvMJoQiUWwnUEyqPOmnJHtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtMJyhVRgcoz9mqTIlLzIhVT1cqPOTo2kaMJ4tMfB8pvOxnJHtM2ImLJ10MFOTnJkgLaWuozAbMF4tVxImVTkcMJq0VTShVTcyMTIgVTIcoacyoT5yovOPMKElnJIvYPO3nJHtoTShMlOypvOxqKWwnTuuoUEyovOeLJ5hYvOKnKVtq29foUEyovOcovOALKWvqKWaVTIcM2IhqTkcL2ttnJ4tMTyyVSEyL2uhnJftqJ5xVUqynKEypzIhVRgioJMipaDtnJ52MKA0nJIlMJ4hVREuplOxLJoQiUVtqz9lM2ImMJuyozHtE2IfMPOmL2ugnJk6qPOdMKE6qPOxLJucovVfVUAuM3DtMTyyVRgcoz9gLJAbMKWcov4=