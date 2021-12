Cineplex Marburg zeigt Videos der Verkehrskampagne "#fairimverkehr"

Die jungen Schauspieler mit dem Kamerateam zeigen auf humorvolle Art, was Erwachsene im Straßenverkehr nicht immer richtig machen. Foto: Patricia Grähling/Stadt Marburg

MARBURG - Ein Bobbycar parkt auf dem Fahrradstreifen, ein Fahrradfahrer fährt auf dem Gehweg - nicht nur mit großen Aufklebern auf den Stadtbussen setzt die Universitätsstadt Marburg ihre Verkehrskampagne "#fairimverkehr" fort. Unter dem Motto "Bist du neben der Spur?" präsentiert die Stadt vier Videoclips, bei denen Kinder den Erwachsenen auf humorvolle Weise zeigen, was sie im Straßenverkehr lieber nicht machen sollten.

Kinder als Botschafter ohne erhobenen Zeigefinger

"Und bitte!", schallt die Stimme von Kameramann Jonas Gerke über das Gelände der Marburger Jugendverkehrsschule in der Leopold-Lucas-Straße - eine Aufforderung, die neun Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren an diesem Tag noch häufiger hören werden. Allerdings sind sie weder da, um ihren Fahrrad-Führerschein zu machen, noch um einen Kurs in Verkehrserziehung zu belegen. Denn mit dem Verkehr kennen sie sich schon bestens aus - und genau das wollen sie auch den Erwachsenen zeigen, die nach Kenntnis der Kinder doch so einiges falsch machen im Straßenverkehr.

"Der Straßenraum in Marburg ist begrenzt. Viele Menschen müssen sich den Platz teilen - aber dabei sollen sich auch alle sicher unterwegs fühlen", erklärt Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). "Die Regeln, wie wir Rücksicht aufeinander nehmen müssen, kennen wir eigentlich alle. Deswegen müssen wir den Menschen auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen", so das Stadtoberhaupt weiter. Vielmehr gehe es darum, die Erwachsenen im Alltag immer mal wieder daran zu erinnern, dass alle gemeinsam sicherer unterwegs sind, wenn auch alle Rücksicht aufeinander nehmen. "Und wer könnte einen solchen Hinweis charmanter, mit einem Augenzwinkern und dennoch eindrücklicher rüberbringen, als unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer?" Übrigens, im Anschluss an jede Szene darf eines der Kinder ein lustiges Schimpfwort rufen. Die Wahl fiel auf "Dösbaddel", "Pupsbohnen", "Knalltüte" und "Eierkopp".

Die jungen Schauspieler mit dem Kamerateam zeigen auf humorvolle Art, was Erwachsene im Straßenverkehr nicht immer richtig machen. Foto: Patricia Grähling/Stadt Marburg

Die Videoclips werden von Dezember bis April im Cineplex gezeigt. Zu sehen sind die Clips außerdem nach und nach auf der Website www.marburg.de und den Social-Media-Kanälen der Stadt Marburg.