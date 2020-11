Corona-Impfzentrum kommt auf Marburger Messeplatz

In unmittelbarer Nähe zum Corona-Testzentrum wird auf dem Marburger Messegelände das zentrale Impfzentrum aufgebaut. Foto: Heiko Krause

MARBURG-BIEDENKOPF - In unmittelbarer Nähe der zentralen Teststation auf dem Marburger Messegelände im Afföller wird bis zum 11. Dezember das Corona-Impfzentrum für den Landkreis Marburg-Biedenkopf errichtet. Das teilte der Landkreis am Montagnachmittag mit. Wann dort der Betrieb aufgenommen wird, ist derzeit noch offen und hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab.

"Es sind umfangreiche logistische und organisatorische Vorbereitungen notwendig, die das Gesundheitsamt und der Katastrophenschutz jetzt angehen werden", teilte Landrätin Kirsten Fründt (SPD) am Montag in Marburg mit. Bereits in der vergangenen Woche habe der Kreis mit Planungen begonnen.

Gesundheitsamt, Katastrophenschutz und Fachleute aus verschiedenen Abteilungen der Kreisverwaltung arbeiteten nun daran, auf Basis der Vorgaben des Landes, die baulichen, technischen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen innerhalb kürzester Zeit zu schaffen.

Geplant ist, auf dem Messegelände am Afföller in Marburg eine mobile Messehalle zu errichten, in der dann die Impfungen unter geordneten Rahmenbedingungen stattfinden können. Entscheidend für die Wahl des Standortes waren die Aspekte der zentralen Lage im Kreis, der guten Verkehrsanbindung auch mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), ausreichend Platz im Umfeld und ausreichende Parkmöglichkeiten.

Während die technischen und logistischen Arbeiten im Vorfeld und beim Aufbau des Impfzentrums durch Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes erfolgen werden, wird sich das Gesundheitsamt um die organisatorischen und fachlichen Aufgaben kümmern, wozu auch die Rekrutierung von insbesondere ärztlichem Personal gehört. Der genaue Personalbedarf werde derzeit ermittelt. Das Impfzentrum soll an sieben Tagen in der Woche von 7 bis 22 Uhr in Betrieb sein, der Einsatz ist für mehrere Monate geplant, da alle Personen, die sich impfen lassen möchten, zwei Mal geimpft werden müssen.

Bei der vom Land angenommenen Impfrate von mindestens 60 Prozent der Bevölkerung, die sich freiwillig impfen lassen wollen, bedeutet dies für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, die Impfung für mindestens rund 147 000 Menschen zu organisieren.

Mindestens 147 000 Impfungen vorgesehen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat am Montag, 23. November, vier Corona-Neuinfektionen registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem Virus stieg auf insgesamt 3233 Fälle. Am Montag gab es 749 aktive Fälle (-36). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf lag bei 166,7 (-2,1).

Am Montag befanden sich 39 Betroffene in stationärer Behandlung im Krankenhaus (+5). Davon benötigten 14 Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-2). Die Zahl der Genesenen ist um 39 auf 2452 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich gegenüber Sonntag um einen Fall erhöht und beträgt nun 32.