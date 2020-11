Corona in Marburg-Biedenkopf: ein weiterer Todesfall

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Donnerstag, 12. November, im Vergleich zum Vortag um 31 Neuinfektionen auf 2581 Fälle gestiegen. Symbolfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist am Donnerstag, 12. November, im Vergleich zum Vortag um 31 Neuinfektionen auf 2581 Fälle gestiegen. Aktuell werden 38 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt (fünf mehr als am Vortag). Davon benötigen 14 Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte betreuen aktuell 761 aktive Fälle (29 weiger als am Vortag). Die Zahl der Genesenen ist um 59 auf 1800 Fälle gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt jetzt 20.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage (Inzidenz) im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei 179,7 und ist damit im Vergleich zum Vortag um den Wert 38,9 gesunken.

Derzeit gibt es aktuell etwa 80 aktive Fälle bei Schülern sowie zwölf aktive Fälle bei Lehrern im Landkreis. Dabei handelt es sich überwiegend um Einzelfälle: "Im gesamten Zeitraum gab es nur in nur drei Schulklassen, mehrere zusammenhängende Fälle. Ansteckungen passieren nach wie vor in den allermeisten Fällen im familiären Umfeld. Fest steht, dass Schulen im Landkreis Marburg-Biedenkopf keine Infektionsherde sind", teilte die Pressestelle des Kreises mit.

Was die in Bezug zu den Schulen im Landkreis ausgesprochenen Quarantäneanordnungen angeht, so sind diese rückläufig. Nachdem Ende Oktober noch über 800 Personen im Zusammenhang mit Schulen in Quarantäne waren, liegt die Zahl aktuell bei 365, heißt es weiter in der Pressemitteilung.