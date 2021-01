Corona-Kontrollen bis tief in die Nacht

Ein Plakat der Stadt Marburg mit der Aufschrift "Maske tragen & Abstand halten" hängt am Blochmann-Platz in Marburg. Der Kreis zählt bisher rund 400 Bußgeld-Verfahren wegen Verstößen gegen Corona-Bestimmungen. Dabei ging es unter anderem um Verletzung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften. Foto: Thorsten Richter