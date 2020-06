Corona-Krise: Marburg-Biedenkopf schnürt "Zukunfts-Paket"

Landrätin Kirsten Fründt (SPD) ist "vorsichtig optimistisch", dass die Corona-Krise keine gravierenden Auswirkungen auf die Kreisfinanzen hat. Das erklärte sie im Kreistag. Aktuell seien anders als auf Bundes- und Landesebene oder auch in einzelnen Städten und Gemeinden die Auswirkungen so gering, das möglicherweise nicht mal ein Nachtragshaushalt nötig werde. Fründt hofft, dass das Jahr 2020 finanziell "wenn auch mit einigen Mehrbelastungen, so aber doch ohne erhebliche Verschlechterungen" verlaufe.

Nicht möglich sei allerdings eine Einschätzung für das Jahr 2021 und darüber hinaus, sagte die Landrätin.