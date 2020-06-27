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Samstag, 27.06.2020 - 11:17
4 min

Corona-Krise: Marburg-Biedenkopf schnürt "Zukunfts-Paket"

Mit rund 1,6 Millionen Euro sollen die Folgen der Corona-Krise in Marburg-Biedenkopf abgemildert werden. Der Kreistag hat ein "Zukunfts-Paket" verabschiedet, dass Hilfen von Bund und Land ergänzen soll.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Saubere Sache: Die Abgeordneten desinfizieren nach jeder Rede das Pult, hier Frank Lerche (Liberale und Piraten). Foto: Mark Adel

Saubere Sache: Die Abgeordneten desinfizieren nach jeder Rede das Pult, hier Frank Lerche (Liberale und Piraten). Foto: Mark Adel

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Fotos
Saubere Sache: Die Abgeordneten desinfizieren nach jeder Rede das Pult, hier Frank Lerche (Liberale und Piraten). Foto: Mark Adel

Saubere Sache: Die Abgeordneten desinfizieren nach jeder Rede das Pult, hier Frank Lerche (Liberale und Piraten). Foto: Mark Adel

Der Marburg-Biedenkopfer-Kreistag hat nicht wie gewohnt im Sitzungssaal des Kreishauses, sonder in der Stadtallendorfer Stadthalle getagt: Dort herrscht mehr Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten. Foto: Mark Adel

Der Marburg-Biedenkopfer-Kreistag hat nicht wie gewohnt im Sitzungssaal des Kreishauses, sonder in der Stadtallendorfer Stadthalle getagt: Dort herrscht mehr Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten. Foto: Mark Adel

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KREISFINANZEN

Landrätin Kirsten Fründt (SPD) ist "vorsichtig optimistisch", dass die Corona-Krise keine gravierenden Auswirkungen auf die Kreisfinanzen hat. Das erklärte sie im Kreistag. Aktuell seien anders als auf Bundes- und Landesebene oder auch in einzelnen Städten und Gemeinden die Auswirkungen so gering, das möglicherweise nicht mal ein Nachtragshaushalt nötig werde. Fründt hofft, dass das Jahr 2020 finanziell "wenn auch mit einigen Mehrbelastungen, so aber doch ohne erhebliche Verschlechterungen" verlaufe.

Nicht möglich sei allerdings eine Einschätzung für das Jahr 2021 und darüber hinaus, sagte die Landrätin.

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