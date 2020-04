Corona-Lage im Kreis leicht entspannt

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (ll). Welt- und bundesweit steigt die Zahl der Corona-Infizierten und verstorbenen Menschen weiter an. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Die Zahl der genesenen Patienten erhöhte sich am Donnerstag nach Angaben der Kreispressestelle um sieben auf 72. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg dagegen um zwei auf 133 an. Bei einem verstorbenen Patienten vom Sonntag gibt es nun aktuell noch 60 Infizierte.

Wegen der aktuellen Corona-Lage kommt es zu weiteren Fahrplanänderungen des Zug- und Busverkehrs im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Aktuelle Informationen dazu gibt es beim Rhein-Main-Verkehrsbund online unter www.rmv.de/c/de/start/ sowie beim Regionalen Nahverkehrsverband Marburg-Biedenkopf, ebenfalls online unter www.rmv-marburg-biedenkopf.de/.

Verlängert hat der Landkreis am Donnerstag die Bewerbungsfrist für den Otto-Ubbelohde-Preis. Unterlagen können nun bis zum 10. Mai eingereicht werden.

Der nach dem Künstler und Kulturpfleger Otto Ubbelohde benannte und für besondere Leistungen ausgelobte Preis würdigt das ehrenamtliche Engagement sowie die künstlerischen Leistungen in den Bereichen Kunst, Heimatgeschichte, Pflege des heimischen Brauchtums, der Beschäftigung mit dem Werk Otto Ubbelohdes sowie der Denkmalpflege.

Mit der Verleihung des Preises wollen Kreistag und Kreisausschuss das Bewusstsein für die Erhaltung und Pflege der Kunst, der Geschichte und des Brauchtums stärken.

Bewerbungen können unter dem Stichwort "Otto-Ubbelohde-Preis" an folgende Adresse eingereicht werden: Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf, Stabsstelle Dezernatsbüro der Landrätin, Fachdienst Kultur und Sport, Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg.