Corona-Studie an der Uniklinik

DIE TEILNAHME-VORAUSSETZUNGEN Voraussetzungen für die Spende im Rahmen der Studie sind: Sie haben eine bestätigte Covid-19-Erkrankung, bei der SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, durchgemacht. Dafür benötigt das Klinikum den Arztbrief oder das Schreiben des Gesundheitsamtes. Seit dem Abklingen der Covid-19-Symptome sind jetzt mindestens zwei Wochen vergangen. Sie sind zwischen 18 und 68 Jahren alt und fühlen sich gesund. Sie wiegen mehr als 70 Kilogramm und sind in guter körperlicher Verfassung. Sie sind bereit, für mehrere Wochen jede Woche etwa zwei Stunden aufzubringen, um in Gießen oder Marburg Blutplasma zu spenden.

Marburg (red). Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) nimmt an klinischer Studie zur Therapie von Covid-19 teil. Dazu werden nun Blutplasmaspender gesucht, die die Erkrankung bereits hinter sich haben.

"Nach einer durchgemachten Infektion befinden sich Antikörper gegen den Krankheitserreger im Blutplasma", teilte das UKGM mit. In Laborversuchen haben diese Antikörper eine neutralisierende Wirkung gegen das SARS-CoV-2-Virus. Daher könnte mit Gabe dieser Antikörper der klinische Verlauf einer schweren Covid-19-Erkrankung günstig beeinflusst werden, vermuten die Forscher. Bei der Blutplasmaspende wird das Blut aus einer Armvene des Spenders in einen geschlossenen, sterilen Kreislauf geleitet, wo es durch Zentrifugation in seine Bestandteile aufgetrennt wird. Das Plasma wird zurückbehalten, die Blutzellen werden dem Spender wieder zurückgegeben. Daher kann eine Plasmaspende in wöchentlichen Abständen erfolgen.

Das gewonnene Blutplasma wird auf verschiedene Infektionserreger getestet. Es wird auch geprüft, ob und in welcher Menge Antikörper gegen das Virus nachweisbar sind.

Wer die Voraussetzungen (siehe Kasten) erfüllt und Blutplasma spenden möchten, meldet sich beim UKGM in Marburg unter Telefon 0 64 21-5 86 44 92.