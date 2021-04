3 min

Corona-Tote: Als wäre ein ganzes Dorf verschwunden

Landrätin Kirsten Fründt (SPD) hat am Sonntag der bislang 251 Corona-Toten in Marburg-Biedenkopf gedacht. Der Landkreis beteiligte sich damit in digitaler Form an der nationalen Trauerfeier.

Von Mark Adel Redakteur Biedenkopf