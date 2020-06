Corona treibt Digitalisierung im Marburger Kreishaus voran

Von einer digitaleren Kreisverwaltung sollen Mitarbeiter und Bürger profitieren. Archivfoto: Karl Schlieker/dpa

Marburg-Biedenkopf. Die Corona-Krise treibt die Digitalisierung voran. Viele Unternehmen profitieren davon, schon länger Heimbüro und Videokonferenzen zu nutzen, andere haben sie in der Corona-Krise eingeführt. Und auch beim Landkreis läuft mehr über Computer und weniger über Papier. Das soll Erleichterungen für Angestellte und Bürger bringen.

Eigentlich stand die Digitalisierung auch in der Kreisverwaltung weit oben auf der Agenda. Bis 2022 müssen Kommunen ihren Bürgern zahlreiche Dienstleistungen auf digitalem Weg anbieten. "Nun sind wir etwas eher in die Situation geschubst worden, als wir eigentlich wollten", sagt Landrätin Kirsten Fründt (SPD).

Ab 2014 ging es vorrangig um die Anschaffung von Soft- und Hardware. Und auch der geplante Anbau an die Verwaltung ist - unter anderem - nötig, weil das Rechenzentrum in die Jahre gekommen ist und mehr Platz benötigt.

MODELLPROJEKTE IN BAD ENDBACH UND BREIDENBACH Im Zuge der Digitalisierung soll auch die Bürgerbeteiligung erleichtert werden. "Open Government" heißt die zuständige Stelle beim Landkreis, die für Offenheit und Transparenz stehen soll. Die schwammige englische Bezeichnung hat sich überregional etabliert und ist deshalb auch von der Kreisverwaltung übernommen worden. Der Kreis hat sich um ein Modellprojekt beworben: In der "Smartes-Land-Region" soll die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Beworben habe sich der Kreis mit einem eher ungewöhnlichen Projekt, sagt Patrick Ludes, Open-Government-Koordinator des Kreises: Mit einer digitalen Erfassung des Heckenschnitts. Ob der Kreis den Zuschlag des Bundeslandwirtschaftsministeriums erhält, ist aber offen. Für ein weiteres bundesweites Modellprojekt hat der Kreis hingegen den Zuschlag erhalten: In Bad Endbach und Breidenbach werden "Open-Government-Labore" eingerichtet. Digitalisierung und Bürgerbeteiligung sollen damit in die Fläche gebracht werden. Dafür sollen leerstehende Räume in den Ortskernen beider Kommunen angemietet werden, in denen Bürger sechs bis acht Wochen lang allabendlich über digitale Möglichkeiten sprechen. Details stünden noch nicht fest, sagt Patrick Laudes. Sicher ist aber: "Es wird um die Frage gehen, wie in der Kommune gelebt wird." Umgesetzt wird das Projekt voraussichtlich im Winter. Der Kreis erhält dafür eine Förderung in Höhe von 200 000 Euro. Fortgesetzt werden die Digitalangebote des Kreises, zum Beispiel der Digitaldialog.

Nun geht es an die Umsetzung. Der Landkreis ist nicht alleine: Kommunen, Länder bis hin zum Bund müssen künftig stärker online erreichbar sein. Deshalb arbeiten die Landkreise hessenweit zusammen, jeder konzentriert sich auf bestimmte Bereiche. "Alleine ist das nicht leistbar", sagt Olaf Kirsch. Er ist IT-Sicherheitsbeauftragter in der Kreisverwaltung und trägt zugleich die Bezeichnung "Chief Digital Officer", ist also sozusagen der Digital-Chef der Verwaltung.

Zwei Beispiele: Ein Antrag auf Tagespflege-Förderung kann bald digital abrufbar sein, und gemeinsam mit dem Kreis Offenbach arbeitet Marburg-Biedenkopf an einem Portal für das Kreisjobcenter. Die Digitalexperten der Kreisverwaltung sind bundesweit in Arbeitsgruppen, "das geht nur vernetzt", sagt Kirsten Fründt.

Nach und nach werden Akten von Papier auf digital umgestellt. In der Zulassungsstelle werde dies schon seit 1999 benutzt, sagt Thomas Knies, Leiter der IT-Abteilung.

An- und Abmeldungen von Fahrzeugen gehören zu den ersten Leistungen, die Bürger schon nutzen können, das aber kaum tun. Der Grund: Nötig ist dafür ein Personalausweis mit elektronischer Unterschrift, bislang zusätzlich ein Kartenlesegerät, neuerdings genügt eine App. Gerade für personenbezogene Daten werde der Ausweis mit digitaler Signatur immer wichtiger, sagt Olaf Kirsch mit Blick auf kommende Online-Angebote der Kommunen. Viele Dienstleistungen wird es aber wohl auch ohne den Ausweis geben.

Weil immer mehr Daten von Bürgern auf den Servern lagern, gewinnt zugleich die Datensicherheit an Bedeutung. Die sei gewährleistet, sagt Olaf Kirsch. "Das Risiko wird so gering wie möglich gehalten." Die Vorbereitung sei hilfreich gewesen. "Wir konnten in der Krise schnell handeln", sagt die Landrätin. "Das hat uns abgehoben von anderen Landkreisen."

"Es wurden die richtigen Entscheidungen vor der Krise getroffen", bestätigt Olaf Kirsch. Schon lange vor Corona habe man digitale Prozesse sicher gemacht und begonnen, E-Learning anzubieten, um den 1300 Angestellten den digitalen Umstieg zu erleichtern.

315 von 1300 Mitarbeitern können zu Hause arbeiten

In den verschiedenen Fachbereichen wurden digitale "Lotsen" ernannt, die in ihren Abteilungen Ansprechpartner für Fragen rund um die Technik sind und zum Beispiel den Bedarf für Schulungen ermitteln.

Damit sei der Kreis weit vorne, sagt Kirsch. "Wir werden als Referenten zu dieser Thematik angefragt." Auch bundesweit habe Marburg-Biedenkopf einen guten Ruf und sei in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv.

In den vergangenen Monaten konnten Kreisangestellte ins Homeoffice ausweichen, Telefon- und Video-Konferenzen ersetzten persönliche Treffen. 315 Angestellte können zuhause arbeiten, Tendenz steigend. "Das ist aufgrund von Corona deutlich beschleunigt worden", sagt Thomas Knies. Das sorgt zudem für weniger Personal in den Büros, Abstandsregeln können aktuell leichter eingehalten werden.

Nötig waren dafür aber auch Kapazitätssteigerungen: schnelleres Internet, zusätzliche Computer, eine größere Telefonanlage, um zum Beispiel die Corona-Hotline zu ermöglichen. Die ist innerhalb von einer Nacht eingerichtet worden, kurz nachdem Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im März die Schließung von Schulen und Kindergärten verkündet hatte.

Einiges werde man beibehalten, sagt die Landrätin: So könnten auch weiterhin bei Bedarf Sitzungen digital stattfinden und damit Fahrten vermieden werden - passend zum Nachhaltigkeitskonzept des Kreises. Doch wolle man im Kreis das Heft in der Hand behalten: "Wir wollen nicht, dass die Digitalisierung was mit uns macht, sondern die Digitalisierung gestalten." Damit werde die Verwaltung auch als Arbeitgeber flexibler und attraktiver.