Coronavirus an drei Schulen in Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (red). Das Coronavirus wurde mittlerweile bei Schülern dreier Schulen im Kreis Marburg-Biedenkopf nachgewiesen.

In der Marburger Sophie-von-Brabant-Schule wurde ein Kind einer neunten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet. Aufgrund dessen wurde die Quarantäne für zwei neunte Klassen sowie für sieben Lehrkräfte angeordnet. Von allen betroffenen Personen wurden am Mittwochvormittag, 9. September, Abstriche zur Testung auf das Virus genommen.

27 aktive Corona-Fälle im Landkreis

Bereits am 23. August war bei einem Schüler der Einrichtung Sars-CoV-2 entdeckt worden. 24 Schüler einer dritten Schulklasse sowie vier Lehrer mussten daraufhin für zwei Wochen in Quarantäne. Tests durch das Gesundheitsamt ergaben drei Tage später, dass keiner dieser Schüler oder Lehrer an Corona erkrankt war.

Einen positiven Fall gibt es zudem in einer elften Klasse der Adolf-Reichwein-Schule, in dessen Folge für die Schüler eine elfte Klasse sowie vier Lehrkräfte die Quarantäne angeordnet wurde. Auch von allen hier betroffenen Personen wurden am Mittwochnachmittag Abstriche zur Testung auf das Virus genommen.

Schließlich wurde auch in der Gesamtschule Niederwalgern in der Gemeinde Weimar ein Kind einer sechsten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet, sodass auch für diese Klasse einschließlich der Klassenlehrerin die Quarantäne angeordnet wurde. Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt noch mögliche weitere Kontaktpersonen.

"Das Gesundheitsamt bittet in diesem Zusammenhang darum, von Anrufen abzusehen. Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes werden auf alle betroffenen Personen aktiv zukommen", teilte die Pressestelle des Kreises mit.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Kreis-Gesundheitsamt derzeit betreut, beläuft sich weiterhin auf 27. Insgesamt 323 Personen gelten mittlerweile als genesen.

Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus beläuft sich damit auf 354. In der Gesamtzahl sind die derzeit aktiven Fälle, die bereits wieder Genesenen (323) sowie die Todesfälle (4) enthalten. Von den aktiven Fällen werden aktuell zwei Personen stationär behandelt, eine Person davon auf einer Intensivstation.