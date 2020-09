Dannenröder Forst: Carola Rackete schließt sich Aktivisten an

Die Kapitänin und Klimaschutzaktivistin Carola Rackete hat ein Baumhaus innerhalb des Protestcamps gegen den A49-Ausbau im Dannenröder Wald bezogen. (Foto: Ingo Berghöfer)

DANNENROD - Prominenter Neuzugang für die Waldbesetzer und Autobahngegner in Dannenrod. Die als Seenotretterin bekannt gewordene Kapitänin Carola Rakete ist am Samstag in eines der Baumhäuser im Dannenröder Wald eingezogen und will dort auch erst einmal bleiben.

Im Interview mit dieser Zeitung erklärt sie, warum für sie Flüchtlingskrise und Klimawandel zwei Seiten der selben katastrophalen Entwicklung sind; Radikalität notwendig ist, um wirklich etwas zu verändern und warum die Grünen derzeit eher Teil des Problems und nicht der Lösung sind.

Ausführlicher Bericht folgt