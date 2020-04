Das große Fest zum Fastenbrechen fällt in Marburg aus

Die Richter des Bundesverfassungsgerichts, die das Gottesdienstverbot erst kürzlich bestätigt hatten, sehen dennoch einen "überaus schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit". Das Verbot müsse bei jeder Verlängerung der befristeten Verordnung streng darauf geprüft werden, ob eine Lockerung unter Auflagen möglich sei. Erst am Freitag wurde das Gottesdienstverbot in ganz Deutschland verlängert, außer in Sachsen. Dort sind nun kleinere Gottesdienste mit höchstens 15 Besuchern erlaubt.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime (ZMD), Aiman Mazyek, unterstrich dennoch, dass der Schutz von Gesundheit und Menschenleben Priorität haben müsse. "So schwer es uns fällt, unsere Moscheen im Heiligen Monat Ramadan weiter geschlossen zu halten, so ist es unsere religiöse und bürgerliche Verantwortung, in der aktuellen Phase genau das zu tun", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Diskutiert werden dennoch folgende Möglichkeiten: Auf die Freitagsgebete soll bis auf Weiteres verzichtet werden. Die Moscheen sollen aber für die normalen Gebete inklusive Tarawieh (islamische Gebete, die im Ramadan täglich nach dem Nachtgebet vollzogen werden) mit Auflagen geöffnet werden. Die Besucherzahl richtet sich dabei nach der Größe der Moschee, beispielsweise je vier Quadratmeter ein Betender. So können auch die allgemeinen Abstandsregeln erfüllt werden.

Der Zugang muss kontrolliert und gezählt werden, und wenn die maximale Zahl erreicht ist, wird niemand mehr eingelassen und der Zugang geschlossen. Es muss einen getrennten Eingang und Ausgang geben. Die Toiletten und Waschräume müssen geschlossen bleiben.