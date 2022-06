Das Rosenwunder in Marburg erleben

"Wie kurios immer im Theater die Zeit vergeht", sinniert Frau Grin, die die Autorin in Anlehnung an die Brüder Grimm so genannt hat. "800 (das Theaterstück) oder Rosenwunder premium reloaded" von Anah Filou zum 800. Geburtstag der Stadt Marburg wird an drei Abenden im Juli erneut im Georg-Gaßmann-Stadion aufgeführt. Foto: Jan Bosch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Loriot hätte gefragt: Ja, wo laufen sie denn? Oder besser: Ja, wo spielen sie denn? Wer von der Zuschauertribüne des Georg-Gaßmann-Stadions auf dem grünen Rasen einer Ballsportbegegnung folgt, hat als Referenz - klar: den Ball. Wo der rollt, findet das statt, was wichtig ist. Wer sich indes die Produktion des Hessischen Landestheaters zum Stadtjubiläum anschaut, muss sich die immens große Spielfläche erst einmal erschließen, denn er fehlt eben, der Ball.

Dafür gibt's bei "800 (das Theaterstück) oder Rosenwunder Premium Reloaded" jede Menge zu sehen und einzuordnen auf dem Großsportfeld - 100 Meter in die Breite, 50 Meter in die Tiefe, jede Menge Menschen und Requisiten, ein Chor zur Linken, eine Liveband zur Rechten, das will erst einmal vermessen werden.

Regisseurin Carola Unser weiß das und lässt ihrem Publikum erst einmal viel Zeit, sich zu orientieren. Über die Mittellinie schleicht sich Frau Grin (Jorien Gradenwitz) in Richtung Tribüne und zählt hoch bis 800. Das Vorspiel hat ein wenig von der Eröffnungszeremonie Olympischer Sommerspiele und dauert knappe zehn Minuten.

Fotos "Wie kurios immer im Theater die Zeit vergeht", sinniert Frau Grin, die die Autorin in Anlehnung an die Brüder Grimm so genannt hat. "800 (das Theaterstück) oder Rosenwunder premium reloaded" von Anah Filou zum 800. Geburtstag der Stadt Marburg wird an drei Abenden im Juli erneut im Georg-Gaßmann-Stadion aufgeführt. Foto: Jan Bosch Das Wollnashorn (Mechthild Grabner) kommt immer zu spät, hat keine Ahnung, dafür aber eine große Klappe. Foto: Jan Bosch 2

Ein Kerl mit Alditüte, Mönche und Kreuzritter

Genug Zeit, um auch einen leicht hektisch herumlaufenden Kerl mit Alditüte, ein paar Nazisoldaten, fahnenschwingende Kreuzritter und Mönche, ein Cheerleader-Trio sowie ein tapsiges Wollnashorn ihre Aufwartung machen zu lassen.

"Wie kurios immer im Theater die Zeit vergeht", sinniert Frau Grin, die die Autorin in Anlehnung an die Brüder Grimm so genannt hat. "In Anlehnung an" ist Programm bei dem Bühnenstoff der Marburger Stadtschreiberin, die neben ihrer ausgeprägten, dadaistischen Sprachverliebtheit auch das Spiel mit der Assoziation zelebriert. Da verlässt sie sich voll auf ihr Marburger Publikum und setzt voraus, dass alle, die auf den Plastikschalensitzen unter dem Tribünendach Platz genommen haben, wissen, wer Ferdi Kilian war oder dass der kurzfristige Marburger Student Boris Pasternak dereinst "Doktor Schiwago" schrieb. Zum Stadtjubiläum gibt's für das Theaterpublikum also eine aus Puzzlesteinchen zusammengesetzte Revue mit historischen Ankerpunkten - und es gibt auch zumindest den Ansatz einer Handlung: Ein Fest aus Anlass von "Marburg800" soll vorbereitet werden. Dass das durchaus ein kompliziertes Unterfangen sein kann, haben noch all jene in Erinnerung, die am Pfingstsonntag beim "Tischlein-deck-dich"-Event auf der Stadtautobahn dabei waren. Was gibt es da nicht alles zu berücksichtigen? Wer kümmert sich um die Brötchen? Um die Musik? Um die Rosen? Wer führt bei den Sitzungen des Vorbereitungskomitees Protokoll? Und wie lassen sich die Stadtteile Marburgs am besten ins Festgeschehen einbinden?

WEITERE AUFFÜHRUNGEN "800 (das Theaterstück) oder Rosenwunder Premium Reloaded" wird erneut aufgeführt am Freitag, 1. Juli , Samstag, 2. Juli, und Donnerstag, 7. Juli, jeweils ab 20.30 Uhr im Georg-Gaßmann-Stadion. Karten gibt es ab 18 Euro (oder ermäßigt) an der Theaterkasse, Neustadt 7, oder unter https://hltm.reservix.de/events. Nach derzeitigem Stand wird neben der Buchung jeweils ein Platz für Abstand freigehalten. Das Theaterstück ist für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet.

Fragen über Fragen, mit denen sich die Cheerleader Tonja, Juri und Lara, die beiden Wegeners (Fanny Holzer und Marie Wolff), der "Schauspieler" (Metin Turan) und der Chor der Kontinentalen herumzuschlagen haben. Das Wollnashorn (Mechthild Grabner) kommt sowieso immer zu spät, hat keine Ahnung, dafür aber ein große Klappe. Da geht's so klamaukig und schrill zu, dass niemand so recht den Rasentraktor bemerkt, der herangerollt kommt und auf dessen Ladefläche die Heilige Elisabeth in Statuenhaltung verharrt. Im Kostüm steckt Jürgen Helmut Keuchel, der den einzigen längeren und wirklich sinnfälligen Monolog des Abends abliefert - ein kritisches Manifest über das Rosenwunder im Besonderen sowie über Privateigentum und Besitzverhältnisse im Allgemeinen. Und dann gibt's noch einmal, nach gut eineinhalb Stunden Rasentheater, das finale Tschingderassabumm mit allen Akteurinnen und Akteuren und einer heranmarschierenden Blaskapelle.

Kritisches Manifest über das Rosenwunder

Das Premierenpublikum honorierte den Ensemblekraftakt am Samstagabend mit viel Applaus, in den sich beim Verlassen der Tribüne allerdings auch solche Dialoge mischten: "Und, wie fanden Sie es? - Weiß ich noch nicht."

Ein paar Tipps für den Besuch von "Rosenwunder Premium Reloaded": Sitzkissen mitbringen, vielleicht auch ein Opernglas oder einen Feldstecher, eventuell noch einmal die Verfilmung von Doktor Schiwago bei Netflix suchen und im Freundeskreis herumfragen, warum damals die Beatles nur fast nach Marburg gekommen wären. Dann steht dem Festspielspaß nichts mehr im Weg.