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Mittwoch, 27.05.2020 - 08:00
3 min

Das Tierheim in Cappel hilft auch den Kleinsten

Unverantwortlich: Ihre Besitzer haben Kanarienvogel Kunigunde und die Meerschweinchen Sverre und Olve einfach ausgesetzt. Das Tierheim in Cappel hilft den kleinen Fundtieren nun ...

Von Birgit Schönig
Die beiden Meerschweinchen Sverre und Olve wurden ausgesetzt aufgefunden. Foto: Birgit Schönig

Die beiden Meerschweinchen Sverre und Olve wurden ausgesetzt aufgefunden. Foto: Birgit Schönig

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Fotos
Die beiden Meerschweinchen Sverre und Olve wurden ausgesetzt aufgefunden. Foto: Birgit Schönig

Die beiden Meerschweinchen Sverre und Olve wurden ausgesetzt aufgefunden. Foto: Birgit Schönig

Kanarienvogel Kunigunde ist ein Fundtier im Marburger Kreistierheim. Foto: Birgit Schönig

Kanarienvogel Kunigunde ist ein Fundtier im Marburger Kreistierheim. Foto: Birgit Schönig

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STATISTIK

Im Jahr 2018 wurden nach Auskunft von Tierheimleiterin Maresi Wagner 57 Kleintiere als Fundtiere ins Tierheim nach Cappel gebracht.

2019 waren es 67. Und in diesem Jahr sind bereits 18 Kleintiere ausgesetzt aufgefunden worden.

Angesichts dieser Zahlen appelliert die Tierheimleiterin an alle Kleintierhalter, verantwortungsvoll mit ihren Tieren umzugehen und sich für den Fall, dass ein Tier abgegeben werden muss, unbedingt an das Tierheim zu wenden: "Denn dafür sind wir da: Das Tierheim hilft auch den Kleinsten."

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