Mittwoch, 27.05.2020 - 08:00
3 min
Das Tierheim in Cappel hilft auch den Kleinsten
Von Birgit Schönig
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STATISTIK
Im Jahr 2018 wurden nach Auskunft von Tierheimleiterin Maresi Wagner 57 Kleintiere als Fundtiere ins Tierheim nach Cappel gebracht.
2019 waren es 67. Und in diesem Jahr sind bereits 18 Kleintiere ausgesetzt aufgefunden worden.
Angesichts dieser Zahlen appelliert die Tierheimleiterin an alle Kleintierhalter, verantwortungsvoll mit ihren Tieren umzugehen und sich für den Fall, dass ein Tier abgegeben werden muss, unbedingt an das Tierheim zu wenden: "Denn dafür sind wir da: Das Tierheim hilft auch den Kleinsten."
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