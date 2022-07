Defibrillator erneut gestohlen

Mithilfe der rund 70 Defibrillatoren an öffentlichen Orten in Marburg sind auch Laien in der Lage, im Ernstfall bei Herzstillstand Erste Hilfe zu leisten. Foto: Nadja Schwarzwäller/Stadt Marburg

MARBURG - Der Defibrillator am Landgrafenschloss auf der Terrasse rechts vom Eingang zum Hof ist entwendet worden - und das bereits zum zweiten Mal.

Die Stadt Marburg appelliert an alle Bürger und Besucher, Defibrillatoren an öffentlichen Orten nicht mitzunehmen. Die Defibrillatoren könnten an ihrem Einsatzort Leben retten, während sie anderweitig nutzlos sind und sich nicht einmal als "Schocker" für einen privaten Spaß eigneten.

Denn die Defibrillatoren geben nur im Notfall einen Stromstoß ab, mit dem sie ein Herz wieder in seinen richtigen Takt bringen können. In Marburg gibt es rund 70 öffentlich zugängliche "Automatisierte Externe Defibrillatoren" (AED) für den Notfall. Der Defibrillator am Schloss befand sich in einem Schrank, der sich per Knopfdruck öffnen lässt. Der Schrank sei leer vorgefunden worden, und auch eine Suche in der näheren Umgebung sei erfolglos geblieben, hieß es weiter.

Im Ernstfall können damit auch Laien Leben retten

Das Gerät sei jedoch gekennzeichnet, somit immer wieder zu identifizieren. Es besitze damit anderweitig keinen Wert. An seinem Einsatzort erfülle es jedoch einen lebenswichtigen Nutzen: Mit Hilfe der AEDs sind auch Laien in der Lage, im Ernstfall bei Herzstillstand effektive Erste-Hilfe zu leisten.