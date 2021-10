Demolierte Autos und zwei Verletzte

Jetzt teilen:

MARBURG - Als eine "undurchsichtige Angelegenheit" beschreibt Marburgs Polizeisprecher Martin Ahlich die Sache mit zwei Verletzten und mehreren beschädigten Fahrzeugen im Bereich des Marburger Nordens.

In der Nacht zum Sonntag, 17. Oktober, kam es zwischen dem Sportheim in den Afföllerwiesen bis hin zur Anschlussstelle zur B 3 an der Afföllerstraße zu bislang nicht geklärten Vorfällen. Dabei erlitten zwei Männer im Alter von 40 und 41 Jahren Verletzungen. Was genau passiert ist, sagten die alkoholisierten Männer der Polizei bisher nicht.

Betroffene schweigen

zum Geschehen

Eine Rolle gespielt haben soll ein nicht weiter beschriebener Mann, der plötzlich aus einem Gebüsch auf die Straße gelaufen sein und mit einem "metallenen" Gegenstand auf einen blauen BMW eingeschlagen habe. Mit den Gesamtvorfällen im Zusammenhang steht noch die Beschädigung eines Ford Transit mit einem KL-Kennzeichen. Das Fahrzeug stand in den Afföllerwiesen bei der Heinrich-Pöttner-Brücke. Unbekannte zertrümmerten die Scheibe der Beifahrerseite. Möglicherweise hängt eine weitere Tat auch noch mit den Ereignissen zusammen. Nicht nur, dass der oder die Täter einen weißen VW Crafter übel zurichteten, sie stahlen zudem noch den Fahrzeugschein sowie eine Makita-Werkzeugkiste aus Kunststoff und einen olivgrünen Proxxon-Werkzeugkoffer aus Metall. Der Transporter mit Gießener Kennzeichen stand zur Tatzeit zwischen 14.30 Uhr am Samstag und 10.50 Uhr am Sonntag, 17. Oktober, auf dem Parkplatz des Sportheims. An dem Auto waren alle vier Reifen plattgestochen, wobei der vordere linke Reifen regelrecht aufgeschlitzt war. Die Windschutzscheibe wies Spuren eines deutlichen Einschlags auf, das Fenster der Fahrertür war komplett zerstört. Blutspuren am Fahrzeug deuten auf eine bei der Tatausführung erlittene Verletzung hin.

Zeugenhinweise zu den Geschehnissen nimmt die Polizei Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 entgegen.