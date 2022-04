Demozug und Kundgebung in Marburg

Los geht es mit der traditionellen Vormaifeier am 30. April ab 18 Uhr in der Waggonhalle: Dort gibt das "Lumpenpack" ein Heinrich-Heine-Programm - Karten gibt es beim DGB. Am 1. Mai ist Treffpunkt um 10 Uhr am Deserteurs-Denkmal in der Frankfurter Straße. Dort gibt es eine Auftakt-Kundgebung, die von der Jugend mitgestaltet wird. Dann zieht der Demonstrationszug zum Marktplatz - mit einer Zwischenkundgebung am Augustinerbrunnen. Auf dem Marktplatz gibt es ab 11 Uhr bereits Musik, Essen und Trinken - ab 12 Uhr findet dann die Hauptkundgebung mit Michael Rudolph und weiteren Rednern statt. Danach gibt es das Familienfest, außerdem werden einige Aktionen stattfinden.