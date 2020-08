Denkmal für die Opfer der Marburger Jäger ist (fast) fertig

Das Kurhessische Jäger-Bataillon Nr. 11 war von 1866 bis 1919 ein Verband der Preußischen Armee. Der letzte Friedensstandort des Bataillons war Marburg.

Angesichts der Beteiligung von Angehörigen des Bataillons etwa beim Boxeraufstand in China, dem Völkermord an den Herero und Nama in der früheren Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika (Namibia) 1904-07 oder dem Massaker von Dinant 1914 plant der Marburger Magistrat 2018 eine Gedenkinstallation in Konfrontation mit dem Kriegerdenkmal im Ludwig-Schüler-Park.