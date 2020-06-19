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Freitag, 19.06.2020 - 11:00
3 min

Der Herr der Erdbeeren im Marburger Stadtteil

Aras Cheikho, studierter Agraringenieur aus Syrien, kümmert sich in Dagobertshausen um die Früchte auf dem Hofgut.

Von Katja Peters
Der aus Syrien stammende Agrabauingenieur Aras Cheikho kümmert sich um die Erdbeeren in Dagobertshausen. Foto: Thorsten Richter

Der aus Syrien stammende Agrabauingenieur Aras Cheikho kümmert sich um die Erdbeeren in Dagobertshausen. Foto: Thorsten Richter

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