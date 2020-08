Der Oberstadt eine Perspektive geben

Jetzt teilen:

MARBURG - (red). Inhabergeführte Läden, mittelalterliches Flair, herzliches Miteinander: Die Marburger Oberstadt ist besonders – und sie sollte ihre Vorzüge besser vermarkten. Das meinen die rund 50 Gewerbetreibenden, die am „Business-Treff“ zur Zukunft der Oberstadt teilgenommen haben.

„Die Oberstadt ist das Herz von Marburg und für die Attraktivität und das Lebensgefühl unserer Stadt völlig unverzichtbar“, sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) bei der Begrüßung der rund 50 Gäste.

310 Gewerbetreibende für Umfrage angeschrieben

„Mit dem laufenden Prozess wollen wir die Lebendigkeit des Quartiers zukunftsfähig machen“, so das Stadtoberhaupt. Nachdem die Aktivitäten des Zukunftskonzepts wegen Corona zeitweise ins Netz verlegt wurden, lädt die Stadt nun auch wieder zu Präsenz-Veranstaltungen ein – unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Sabine Herz vom Stadtplanungsbüro begleitet die Entwicklung des Oberstadt-Konzepts. Ihre Kollegin Alena Röhrich stellte die Ergebnisse der Befragung der Oberstadt-Gewerbetreibenden vor. 310 Inhaber hat die Stadt angeschrieben: 70 Prozent gehören zum Einzelhandel, von denen zwei Drittel ausschließlich von ihren lokalen Läden leben. Etwa die Hälfte der Betriebe hat mehr als sechs Mitarbeiter, nur ein Drittel besitzt die eigene Geschäftsimmobilie, die anderen mieten ihre Räume. 55 Gewerbetreibende haben an der Umfrage teilgenommen.

Die meisten der teilnehmenden Geschäftsleute haben einen bestehenden Betrieb übernommen. Die Attraktivität des Standortes ist für viele ein Grund, ihr Geschäft in der Oberstadt zu betreiben. Am zufriedensten sind sie mit Lage und Größe ihrer Räumlichkeiten und dem Miteinander in der Oberstadt. Weniger gut bewertet wurden die Parkplatzsituation und Themen wie Lärm und Sauberkeit. Am wichtigsten ist den Gewerbetreibenden, dass Leerstände zwischengenutzt werden und dass es ein gemeinsames Standortmarketing für die Oberstadt geben soll.

Das große Plus und Alleinstellungsmerkmal der Oberstadt sei die Angebotsvielfalt der vielen inhabergeführten Geschäfte in der mittelalterlichen Oberstadt, lautet ein Ergebnis der Diskussion. Damit hebe sich Marburg vom „Mainstream-Shopping“ ab.

Einkaufen mit Kulturangebot verbinden

Was noch fehlt, sei mehr Werbung genau dafür, so die Meinung der Teilnehmer. Durch die Verbindung von Einkauf mit Kultur könnte ein Erlebnischarakter geschaffen werden, zum Beispiel mit Schaufensterkonzerten oder Kunst in Geschäften. Gegen Leerstand könnte eventuell eine Vermittlungsbörse oder ein Dialogforum helfen, in dem sich Immobilienbesitzer und potenzielle Mieter finden und austauschen können, lautete ein weiterer Vorschlag. Auch eine zentrale Online-Plattform, die alle Angebote der Marburger Oberstadt präsentiert, war eine Anregung, die vielen Anwesenden zusagte. Lob gab es allenthalben für den Stadt-Geld-Gutschein der Stadt, der als sehr gelungene Aktion wahrgenommen wird.

Der städtische Projektkoordinator des Zukunftskonzepts Oberstadt, Stefan Blümling, wies zum Abschluss auf die Perspektivenwerkstatt am 23. August im Erwin-Piscator-Haus (11 bis 17 Uhr) hin.