Deutlich weniger Einbrüche im Kreis Marburg-Biedenkopf

Im Kreis Marburg-Biedenkopf hat es in diesem Jahr weniger Einbrüche gegeben. Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia
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ANGABEN ZU TATVERDÄCHTIGEN
Die
Kriminalstatistik der Polizei schlüsselt die Täter auch nach Geschlecht, Alter und Nationalität auf - naturgemäß nur mit Blick auf die ermittelten Tatverdächtigen. Demnach war der Großteil der insgesamt ermittelten 4772 Tatverdächtigen männlich (78,6 Prozent), der weitaus kleinere Teil weiblich (21,4 Prozent). Kinder, Jugendliche und Heranwachsende machen knapp ein Viertel der Tatverdächtigen aus (22,4 Prozent). Drei Viertel der Täter sind Erwachsene (77,6 Prozent). 1367 der insgesamt 4772 Tatverdächtigen benennt die Kriminalstatistik als Nichtdeutsche - das ist ein Anteil von 28,8 Prozent. Die Anteile sind sowohl nach Geschlecht als auch nach Alter und Nationalität in den vergangenen drei Jahren weitgehend gleich geblieben.
Bei den
6647 aufgeklärten Straftaten im Landkreis Marburg-Biedenkopf gehörte in 755 Fällen mindestens ein Zuwanderer zu den ermittelten 4856 Tatverdächtigen. Als Zuwanderer gelten dabei Personen mit dem Status "Asylbewerber", "Duldung", "Kontingent-/Bürgerkriegsflüchtling", "schutzberechtigt" oder "unerlaubter Aufenthalt". Das entspricht einem Anteil von 11,4 Prozent.
Zum Vergleich: An den 30 615 aufgeklärten Fällen im Polizeipräsidium Mittelhessen war in
6420 Fällen mindestens ein Zuwanderer beteiligt - ein Anteil von 21 Prozent. Schlüsselt man die 789 tatverdächtigen Zuwanderer nach Herkunft auf, so kommt die Mehrzahl aus Syrien (154), Afghanistan (136), dem Iran (57) und dem Irak (52).
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