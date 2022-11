1 min

Dichter Qualm steigt auf: Gebäudebrand in Marburg

Am Montagmorgen brennt es in einem Gebäude in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. In diesem Zusammenhang fiel ein Mann Mitte 20 auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Von Manuela Falk Online-Redaktion