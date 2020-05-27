Mittwoch, 27.05.2020 - 13:00
5 min
"Die Kinder verschwanden von der Bildfläche"
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ZUR PERSON
Hanna Christiansen ist Professorin am Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg.
Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört die Klinische Kinder- und Jugendpsychologie.
Sie leitet einer der Studien, die derzeit am Fachbereich zu den Folgen der Corona-Pandemie durchgeführt werden.
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