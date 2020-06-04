Donnerstag,
04.06.2020 - 07:00
3 min
Die Marburgerin Ruth Pfennighaus weiß: "Die Seele hat immer das Sagen"
Die Kräuterfrau aus dem Gesundheitshaus in Wehrda hilft auch in Zeiten der Corona-Krise.
CTV+GJSlLaIlMl1KMJulMTRhCP9vCvOFqKEbVSOzMJ5hnJqbLKImVTqynUDtp2yhM2IhMPOxqKWwnPOcnUWyovOYpfBxqKEypzqupaEyov4tET9lqPOznJ5xMKDtp2yyVZB8LzIlVTEuplOaLJ56MFOXLJulVTSfoTImYPO1oFOxnJHtH2IfLaA0nTIcoUIhM3AepfBxMaEyVTEyplOYj7MlpTIlplO6qFO1oaEypaA0j7k0rzIhVT9xMKVtq2yyMTIlVUc1VTSeqTy2nJIlMJ4hVPWXMJEypvObLKDtp28tq2SmVUqcMFOynJ5yovOcoz5ypzIhVRSlraDtqJ5xVTEypvOgqKAmVTqyp3GQcUWeqPO3MKWxMJ4vYPOmLJq0VTEcMFOYpfBxqKEypzMlLKHfVTEcMFOmL2uiovOuoUZtF2yhMPO6qKAuoJ1yovOgnKDtnJulMKVtGKI0qTIlVTE1pzAbVTEcMFOKnJImMJ4tqJ5xVSsQcTkxMKVtM2IfLKIzMJ4tnKA0YPO1oFOYpfBxqKEypvO6qFOmLJ1gMJkhVUIhMPOxnJImMFO6qFO2MKWupzWynKEyov4=
E2IlLJEyVTcyqUc0VTymqPOmnJHto2M0VTyhVTybpzIlVPW3nJkxMJ4tEJAeMFVhVPWGMJu0VUqcMFO1oaZtMTyyVRglj6E1qTIlVT7QiUE6MJ4fVTuyoTM0VUAcMFOjMzkyM2IhYPObMJkzqPOmnJHtp2Abj7k0rzIhVvjtp3EynUDtMTRtLKIzVTIcozIgVSAwnTyfMPOgnKDtMTIlVZBpLzIlp2AbpzyzqPNvDJAbVTE1VTqlj7khMFOBMKIhMF4vVREyoz4tMT9lqPO3LJAbp2IhVT5yqJ4tF3YQcUI0MKVfVTEcMFOmnJAbVTEypacynKDtLKIzVTcyMTIlVTqlj7khMJ4tI2yyp2Htq2yyMTIlMzyhMTIhYvOKnJHtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtGZB2q2IhrzSbovjtj7kvpzyaMJ5mVTEypvOUnJ5mMJ5aVTEyplOBo3WxMJ5mYPOxnJHtp3EupzgyVRkyLzIlYFO1ozDtE2SfoTIhp2AbqKE6pTMfLJ56MF4tG2EypvOxnJHtDaWyoz5hMKAmMJjfVPWmnJHtoJSwnUDtqJ5mVUAuqJWypvO1ozDtpfBxqJ10VT1cqPOzLKIfMJ4tH8BxMaEyovOuqJLvYPOypzgfj6ElqPOFqKEbVSOzMJ5hnJqbLKImYvOIozDtozIvMJ5uovO3j6EwnUA0VTEuplOUj6Ehp2IvoZB8oJAbMJ4fVTEuplOvMJxtLJkfMJ4tFTS1qTglLJ5enTIcqTIhVUc1pvOFMJyhnJq1ozptnTyfMaDhVPWRMKVtH3OcqUc3MJqypzywnPOcp3DtMTSmVPkBLKE1paOzoTSmqTIlWlO1ozDtMTIlVRqcMKWmL2tfVTS1L2ttJzyjpTIloTIcov1YpzS1qPOaMJ5uoz50YPOcp3DtMTyyVRqcL2u0pTMfLJ56MFVfVUeQcTufqPOxnJHtF3YQcUI0MKWzpzS1VUqynKEypvOuqJLhVRcyMTIhVT1ipzqyovOjMzmQiTAeqPOmnJHtMJyhnJqyVRWfj6E0qTIlVT9xMKVtDzmQiUEyovO1ozDtp3EyL2g0VUAcMFOgnKDtMJyhMKVtJzy0pz9hMJ5mL2uynJWyVTyhVTIcozHtF2SlLJMzMFOgnKDtGTIcqUIhM3A3LKAmMKVhVR5uL2ttMJyhMKVtnTSfLzIhVSA0qJ5xMFOcp3DtMTSmVRglj6E1qTIlq2Smp2IlVTMypaEcMlO6qJ0tIUWcozgyov4tVxEuplOcp3DtMT9wnPOaLJ56VTkynJAbqPO1ozDtMT9wnPOmolO3nKWep2SgVvjtp2SaqPOmnJHtoTSwnTIhMPO1ozDtozygoKDtMJyhMJ4tn3YQcTM0nJqyovOGL2ufqJAeYt==
FJulMFOFMKcypUEyVT1cqPO2nJIfMJ4tITyjpUZtqJ5xVRyhMz9loJS0nJ9hMJ4traHtMTIhVRglj6E1qTIlovObLKDtp2yyVTyhVTIcozIgVRW1L2ttraImLJ1gMJ5aMJMup3A0YvNvI2ylVUAcozDtMfB8pvOxMJ4tE2SlqTIhVTqyLz9lMJ4vVTuynpBsqPOypl4tFJ0tM2ShrzuynKEfnJAbMJ4tE2ImqJ5xnTIcqUAbLKImVTyhVSqynUWxLFOanJW0VUAcMFOYpfBxqKEypzoQiTulqJ5aMJ4tnJ4tnJulMJ0tE2SlqTIhVT9xMKVtLzIaoTIcqTI0VRqlqKOjMJ4tLzIcVTEyovOTLKA0MJ53LJ5xMKW3o2AbMJ4hVRS1L2ttMTS6qFObLKDtp2yyVUc1p2SgoJIhVT1cqPOcnUWyoFOALJ5hVREcMKEgLKVtHTMyoz5cM2uuqKZtMJyhMJ4tM2ShrzuynKEfnJAbMJ4tI2Iaq2Icp2IlVTqyp2AbpzyyLzIhBvNvEJyhMzSwnPOzLKA0MJ4tYFOaMKCQiT5xMKVtoTIvMJ4hVt==
GzSwnPNvI2IlqUMioTjgHUWcoacjVvOfMJWyovO1ozDtp2ywnPOUqKEyplO0qJ4=
GJy0VTyboFO1ozDtq2IcqTIlMJ4tGJy0LKWvMJy0MKWcoz5yovO3nJkfVSW1qTttHTMyoz5cM2uuqKZtGJIhp2AbMJ4tMKWgqKEcM2IhYPOmnJAbVTqyp3IhMTuynKEfnJAbVTI0q2SmVRq1qTImVUc1VUE1ov4tETImnTSfLvOupzWynKEyovOmnJHtozSwnPOxMJ0tVyqypaE2o2kfYIOlnJ56nKNvYPOxLKZtLJkfMFOuoUEyovOBLKE1paoQgzkeMKVtp293nJHtH2IvLKA0nJShVRghMJyjpPOvnKZtHTSlLJAyoUA1plO1ozDtFTyfMTIaLKWxVUMiovOPnJ5aMJ4tqzIlqUWyqTIhYPO1ozDtMTSmVTEcMFOJMKWvnJ5xqJ5aVUc3nKAwnTIhVRiQgaWjMKVtqJ5xVSAyMJkyVUOzoTIaqP4tVxEcMFOGMJIfMFObLKDtnJ1gMKVtMTSmVSAuM2IhVvjtq2Icj58tHaI0nPODMzIhozyanTS1plOuqKZtEKWzLJulqJ5aYt==
VxEcMFOhj6EwnUA0MFOUpzyjpTHtn29goKDtLzImqTygoKDfVTEiL2ttozywnUDtraHtMTIgYPOxMKVtITu5oJyuovOhnJ1gqPVfVTuynpBsqPOyplOcoFOJo2kep211ozDhVRqypzSxMFOdMKE6qPjtnJ4tJzIcqTIhVUMiovOQo3WiozRfVUqiVTEcMFOGMJIfMFO2nJIfMKVtGJIhp2AbMJ4tLKIzVTIcozHtnTSlqTHtHUWiLzHtM2ImqTIfoUDtq2ylMPjtMJ1jMzyynTk0VUAcMFO2o3VtLJkfMJ0tMUWynFORnJ5aMGbtMaWcp2AbMFOZqJM0YPOapfB8ovOyp3AyovO1ozDtqzyyoPOmL2ufLJMyov4tI2IlVTImVUAwnTSzMaDfVUAioTk0MFOuqJLtq2Icj59yovOnqJAeMKVtqJ5xVUEcMKWcp2AbMFOSnKqynpBsMFO2MKW6nJAbqTIhYPNvo2EypvOmnJHtraIgnJ5xMKA0VUWyMUI6nJIlMJ4vYPOlj6E0VSW1qTttHTMyoz5cM2uuqKZfVTEcMFOho2AbVTIcozIhVSEcpUNtnTS0BvNvDJ5mqTS0qPOuLzIhMUZtqz9lVTEyoFOTMKWhp2IbMKVtraHtp2y0rzIhYPOeLJ5hVT1uovOmnJAbVTS1L2ttMKE3LKZtE3I0MKZtqUIhBvOynJ4tEaKQa2WuMPOvMJympTyyoUA3MJymMFjtp2yhM2IhVT9xMKVtoTImMJ4hVRIcozMuL2ttLJ4tp2ywnPOxMJ5eMJ4tqJ5xVT5cL2u0VUMiovOynJ5yoFOHpz90qPOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVTMuoTkyov4v
IJ0tLzImp2IlVTIcoaAwnTkuMzIhVUc1VTiQgz5hMJ4fVUAwnTmQcTq0VUAcMFOynJ5yovOmMJkvp3DtM2IgLJAbqTIhVSAwnTkuMv0tqJ5xVRWypaIbnJq1ozqmqTIyVT1cqPOXo2uuoz5cp2glLKI0YPOAMJkcp3AyVUIhMPOZLKMyozEyoPO2o3VhVPWHMJHtoKImplOgLJ4tpzyyL2uyovOej7MhozIhVvjtp2SaqPOmnJHhVPWXMJEyovOOLzIhMPOmo2kfqTHtoJShVUAcL2ttJzIcqPOhMJugMJ4tqJ5xVZB8LzIloTIaMJ4fVUqyoTAbMFOzj7khMvORnJ5aMFOuoFOHLJptM3I0VUqupzIhYvOOqJAbVTEuplOcp3Dtq2ywnUEcMlOzj7klVTEcMFOGMJIfMF4tGzywnUDtnJ1gMKVtoaIlVT5yM2S0nKMyVRqyMTShn2IhVUc1oTSmp2IhYPOmo25xMKWhVUAcL2ttLKIwnPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtE3I0MKZtqz9lVRS1M2IhVToQiTulMJ4hVREuplOanJW0VRqfMJywnTqyq2ywnUDhVt==