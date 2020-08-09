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Sonntag, 09.08.2020 - 20:30
4 min

Die volle Dosis Praxis am UKGM

An der Uniklinik in Marburg gibt es eine spezielle Ausbildungsstation für Pflegeschüler. Wir haben uns vor Ort umgeschaut ...

Von Andreas Schmidt
Pflegeschülerin Judith Müller misst bei Bernhard Schick die Temperatur. Praxisanleiter Herbert Emde schaut zu. Foto: Andreas Schmidt

Pflegeschülerin Judith Müller misst bei Bernhard Schick die Temperatur. Praxisanleiter Herbert Emde schaut zu. Foto: Andreas Schmidt

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