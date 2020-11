Diebe räumen Sportgeschäft aus

Jetzt teilen:

MARBURG - Einbrecher erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch, 18. November, in einem Geschäft in der Augustinergasse Sportbekleidung und Schuhe im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Tatzeit liegt nach Polizeiangaben zwischen 19.30 und 8.20 Uhr. Die Täter betraten sowohl den Verkaufstrakt als auch das Lager. Aufgrund der Menge der Beute, dürfte in unmittelbarer Nähe ein Transportfahrzeug gestanden haben. Wer hat in der fraglichen Zeit in der Augustinergasse oder in der unmittelbaren Umgebung das Beladen eines Fahrzeugs gesehen? Wem ist zur Tatzeit am Tatort ein Fahrzeug aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nacht in der Augustinergasse gemacht? Wo sind plötzlich nagelneue Sportschuhe und Sportbekleidung verschiedener Marken in größerer Menge aufgetaucht?

Hinweise an die Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.