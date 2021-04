Diebe schrauben 20 Kompletträder ab

Symbolfoto: dpa

MARBURG - Durch den Diebstahl aller Räder von fünf Autos entstand einem Autohaus in der Marburger Siemensstraße ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Diebe ließen die Autos auf Holzklötzen stehend zurück.

Die Täter kamen zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7. April, 7.30 Uhr auf den frei zugänglichen Hof des Autohauses. Die Kripo Marburg geht derzeit davon aus, dass die Täter die Holzklötze mitbrachten und dass mindestens ein entsprechendes Fahrzeug zum Transport der 20 Kompletträder zur Verfügung stand.

Die Kripo bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit Bewegung auf dem Gelände des Autohauses in der Siemensstraße bemerkt? Wer hat dort die Demontage und/oder das Verladen von Rädern gesehen? Wer hat in der fraglichen Zeit ein mögliches Transportfahrzeug gesehen? Wem ist in der Nacht rund um den Tatort ein Reifentransport aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo Marburg, Telefon 0 64 21-40 60, entgegen.