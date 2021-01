Diebe versuchen Kat zu stehlen

Jetzt teilen:

MARBURG - Diebe machten sich am Mittwoch, 6. Januar, zwischen 13.30 und 22.05 Uhr, an einem abgestellten VW Polo zu schaffen. Der Besitzer startete seinen Wagen am späten Abend und stellte dabei ungewöhnliche Motorengeräusche fest. Er stellte dann schnell fest: Unbekannte hatten den Wagen teilweise aufgebockt und versuchten anschließend vergeblich den Katalysator auszubauen und zu stehlen. Bei dem missglückten Vorhaben entstand ein Schaden von 700 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei in Marburg, Telefon 0 64 21-40 60, in Verbindung.