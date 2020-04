Digitaler Zwilling von Marburg entsteht

Ein Unternehmen fertigt dieser Tage einen digitalen Zwilling der Stadt Marburg an. Dafür werden Panoramaaufnahmen - unter anderem vom Marktplatz - erstellt. Foto: Thorsten Richter

Marburg (red). Straßenbreiten oder Gebäudehöhen ausmessen, Radwege planen und den Standort für einen neuen Baum auswählen: Das können die Mitarbeiter der Stadt Marburg künftig direkt am Computer machen. Die Stadtverwaltung lässt dafür einen digitalen Zwilling der Universitätsstadt erstellen. Dafür wird eine Firma im Auftrag der Stadt bis 30. Juni alle Straßen der Stadt befahren und Panoramaaufnahmen machen.

So echt wie draußen vor Ort: Mithilfe von hochauflösenden Panoramabildern wird in den nächsten Monaten ein digitaler Zwilling der Stadt Marburg entstehen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung können sich dann virtuell durch die Straßen der Stadt bewegen und per Mausklick beispielsweise Straßenbreiten ausmessen oder die Bäume und Grünflächen erfassen.

Planungsverfahren sollen vereinfacht werden

"Durch das Ausmessen, das Planen und den Überblick in der digitalen Stadt sparen die Mitarbeiter viel Zeit und Arbeitsaufwand. Das macht manche Planungs- und Genehmigungsverfahren effizienter und einfacher", heißt es seitens der Pressestelle der Universitätsstadt.

Die Mitarbeiterin des Fachdienstes Straßenverkehr kann dann beispielsweise am Computer eine Route für einen Großraumtransport vorplanen und ausmessen, ob Höhen und Breiten der Straßen ausreichen, bevor sie eine Genehmigung erteilt. Für den Fachdienst Tiefbau entsteht eine ganz aktuelle Grundlage, um den Zustand von Straßen zu analysieren, während es für den Fachdienst Vermessung neue Datengrundlagen gibt, um Grünflächen- und Baumkataster aufzubauen und zu aktualisieren.

Gesichter und Kennzeichen werden unkenntlich gemacht

Um die hochauflösende digitale Universitätsstadt zu erstellen, fahren bis voraussichtlich 30. Juni drei Fahrzeuge der Firma "CycloMedia" durch die Straßen Marburgs und nehmen 360-Grad-Panoramabilder auf. Die Fahrzeuge der Firma sind gekennzeichnet, unter anderem mit einer Warnmarkierung.

Auf den Dächern der Fahrzeuge befindet sich die Technik zum Ausmessen und Fotografieren der Stadtansichten - das Stadtbild wird mit Kameras und Laserscanner erstellt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Gesichter und KFZ-Kennzeichen in der digitalen Stadt schließlich unkenntlich gemacht. Die Nutzung der digitalen Stadt dient internen Verwaltungszwecken, eine Veröffentlichung der kompletten Panoramadaten ist nicht vorgesehen.

Die Bilder sind georeferenziert, also Bilder und Position sind einander räumlich zugeordnet. Dadurch können die Sachbearbeiter zuverlässige Maße vom Computer aus nehmen. In vielen Fällen können dadurch Ortstermine reduziert und beispielsweise die Höhe von einem Gebäude viel unkomplizierter gemessen werden.