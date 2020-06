"Digitales Lernen" mit Tablets

Die Martin-von-Tours Schule in Neustadt schafft 37 Tablets für Fünftklässler an. Symbolfoto: Carmen Jaspersen/dpa

Marburg-Biedenkopf (red). Die Fünftklässler der Martin-von-Tours Schule Neustadt werden ab dem neuen Schuljahr technologisch aufgerüst: Zwei iPad-Klassen entstehen. Damit reagieren Kreis und Schule auf die größer werdende Bedeutung des digitalen Lernens im Unterricht. Insgesamt 37 iPads werden zur Verfügung gestellt.

"Nicht nur in der aktuellen Corona-Krise hat sich gezeigt, dass das digitale Klassenzimmer immer wichtiger im Schulunterricht wird. Mit der Einrichtung von iPad-Klassen in der Jahrgangsstufe fünf können wir gemeinsam einen Beitrag dazu leisten, die Möglichkeit des digitalen Lernens auch in Neustadt zu verbessern" betont Schuldezernent Marian Zachow (CDU).

"In Zeiten von Homeschooling und Homeoffice ist digitales Lernen mehr denn je unverzichtbar geworden", erklärt auch Schulleiter Volker Schmidt.

Für den alle Schulfächer umfassenden Einsatz im Unterricht hat eine Arbeitsgruppe des Kollegiums bereits ein Konzept entwickelt. Die iPads sollen nicht als Ersatz für das klassische Schulbuch dienen, sondern eine sinnvolle Ergänzung sein.

Geräte können auch

privat genutzt werden

Denn die Tablets bieten eine Vielzahl didaktischer Möglichkeiten, Funktionen und App-Anwendungen. Besonders eignen sich die Tablets für kreative Aufgabenstellungen, bei denen die Schüler selbst gestalterisch tätig werden, beispielsweise als Produktdesigner, Künstler, Musiker oder Redakteure. "Digitales Lernen bietet große Chancen, stellt Schüler sowie Lehrkräfte aber auch vor neue Herausforderungen. Denn neben der Nutzung der Endgeräte selbst geht es auch darum, wie der Lernstoff sinnvoll digital aufbereitet, zur Verfügung gestellt und von den Schülern effektiv und verständlich genutzt werden kann. Hier unterstützt und berät das Medienzentrum Kirchhain als Kooperationspartner die Schulgemeinde", heißt es in einer Pressemitteilung.

Eltern zahlen einen Eigentanteil von 200 Euro

Auch für die Eltern besteht die Möglichkeit, an Schulungen zur Bedienung und Einrichtung der Geräte teilzunehmen. Dies ist ein besonderer Vorteil, da die Geräte auch privat genutzt werden dürfen.

Die Schüler der iPad-Klassen sollen für die Dauer ihrer Schullaufbahn ein eigenes Arbeitsgerät besitzen, an dem sie ohne weitere Anschaffung eines PCs oder Druckers sinnvoll lernen können. Die Eltern zahlen bei der Anschaffung einen Eigenanteil von 200 Euro, wobei das Gerät dann in den eigenen Besitz übergeht. Dabei stehen auch finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung, um mögliche Nachteile bei der digitalen Bildung zu verhindern

Die Gesamtschule Ebsdorfergrund mit drei iPad-Klassen (57 Schüler), die Georg-Büchner-Schule Stadtallendorf mit sechs iPad-Klassen (121 Schüler) sowie die Mittelpunktschule Wohratal mit sieben iPad-Klassen (131 Schüler) sind bereits Teil des Projekts.